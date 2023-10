Fernando Alonso: Explicação para o último lugar no FP2

O veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso terminou a sessão de treinos desta sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez em último lugar. A explicação para este facto é simples, como refere o bicampeão.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Em Austin, a Aston Martin introduziu uma atualização abrangente que incluía inovações na parte inferior da carroçaria, nos sidepods, no difusor e na asa. Mas o progresso esperado não pôde ser alcançado, pelo contrário. Devido ao sobreaquecimento dos travões dianteiros durante a única hora de treinos, Fernando Alonso e Lance Stroll não conseguiram recolher dados suficientes para encontrar uma boa afinação para o resto do fim de semana.

Esta situação reflectiu-se nos resultados. Na qualificação, os dois pilotos verdes ficaram retidos na Q1 e, na corrida de velocidade, Alonso e Stroll terminaram na Q2. Alonso terminou o sprint em décimo terceiro lugar, longe dos pontos, enquanto o seu companheiro de equipa foi vítima de uma fuga de água. A equipa reagiu e deixou Alonso começar a corrida no domingo com o carro antigo. O seu companheiro de equipa recebeu um novo set-up e ambos partiram das boxes.

Enquanto Stroll ainda beneficiou das desqualificações de Lewis Hamilton e Charles Leclerc no final e somou seis pontos no sétimo lugar, Alonso teve de aceitar uma desistência devido a uma parte inferior da carroçaria danificada. Antes de se retirar, no entanto, ele conseguiu mostrar um bom ritmo. "Não foi só porque optimizámos a nossa afinação, mas também porque a concorrência não tirou o máximo partido da sua afinação", considera o bicampeão.

E Alonso avisou mesmo antes do início do fim de semana no México: "Ainda não sabemos muito bem como vamos configurar o carro no México, porque nos espera uma pista completamente diferente, onde é necessário algo completamente diferente. Teremos de utilizar todo o tempo dos treinos para nos prepararmos".

Mas na primeira sessão de treinos, Alonso ainda não tinha completado uma volta cronometrada ao intervalo devido a problemas com o carro. Ele terminou em 16º na tabela de tempos após 17 voltas. Na segunda sessão, o asturiano deu 30 voltas à pista, mas não passou do último lugar.

Havia uma razão simples para isso, como Alonso explicou depois: "Estávamos a concentrar-nos principalmente no ritmo de corrida e tínhamos muito combustível a bordo, por isso é difícil ler alguma coisa dos tempos. Mas o carro estava bom e eu estava satisfeito com a afinação. Estamos a compreender melhor a atualização e agora, se nos concentrarmos no desempenho, saberemos em que ponto estamos."

O atual quarto classificado do Campeonato do Mundo não quis falar muito sobre o seu momento de choque na décima curva da segunda sessão de treinos livres, onde deu uma volta a alta velocidade mas conseguiu evitar um impacto. "Perdi o controlo do carro, é tudo o que há para dizer", disse.

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo