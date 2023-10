Daniel Ricciardo (6º): "Tenemos un coche entre los 10 primeros".

En Austin, Daniel Ricciardo reapareció tras el largo parón por lesión que tuvo que tomarse debido a su accidente de entrenamientos en Zandvoort. La mano izquierda lesionada no le entorpeció en su trabajo al volante, como afirmó en varias ocasiones el piloto de AlphaTauri. Pero como el fin de semana se disputó en formato sprint, tuvo poco tiempo para acostumbrarse de nuevo al coche de Fórmula 1 y encontrar una buena puesta a punto.

En la carrera vio la bandera a cuadros en decimoquinto y último lugar, por lo que no veía la hora de volver a la pista en México. "Después de la carrera de Austin, descubrimos algunas cosas que tenía muchas ganas de probar", confesó en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde tuvo una actuación aceptable.

En la primera sesión de entrenamientos, se quedó a ocho segundos y medio del mejor tiempo de su ex compañero Max Verstappen. Esto le colocó en octava posición. Terminó el día con el sexto mejor tiempo, a 0,316 segundos del campeón de Red Bull Racing. Compareció ante los medios de comunicación de muy buen humor.

"Hoy ha sido un día muy bueno", declaró Ricciardo, radiante. "Me gusta esta pista y el coche iba bien, me sentí cómodo desde el principio y pudimos probar algunas cosas que no fueron posibles en Austin debido al formato sprint. También he hecho buenos progresos en la puesta a punto del coche a lo largo de las sesiones de entrenamientos", dijo contento.

"Sin embargo, las diferencias son muy estrechas, tanto por delante como por detrás. Así que tengo que hacerlo todo bien en la calificación", advirtió el ocho veces ganador de un GP, que se muestra confiado: "Estamos en una buena posición y confío en que podamos mostrar el buen rendimiento durante el resto del fin de semana. Creo que tenemos un coche entre los 10 primeros para la calificación", añadió el piloto de 34 años.

2ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo