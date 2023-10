Daniel Ricciardo (6e) : "Nous avons une voiture dans le top 10".

A Austin, Daniel Ricciardo a fait son retour après la longue pause due à sa blessure lors d'un accident à l'entraînement à Zandvoort. Certes, sa main gauche blessée ne l'a pas gêné dans son travail au volant, comme le pilote AlphaTauri l'a affirmé à plusieurs reprises. Mais comme le week-end s'est déroulé en format sprint, il n'a eu que peu de temps pour se réhabituer à la voiture de Formule 1 et trouver un bon réglage.

En course, il a vu le drapeau à damier en quinzième et dernière position, c'est pourquoi il était impatient de reprendre la piste au Mexique. "Après la course d'Austin, nous avons découvert des choses que je voulais vraiment essayer", a-t-il avoué dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, où il a réalisé une performance correcte.

Lors de la première séance d'essais, il lui manquait encore huit secondes et demie sur le meilleur temps de son ancien coéquipier Max Verstappen. Il s'est donc classé huitième. Il a terminé la journée en sixième position, à 0,316 seconde du meilleur temps du jour du champion de l'équipe Red Bull Racing. C'est donc de bonne humeur qu'il s'est présenté devant les médias.

"Aujourd'hui a été une très bonne journée", a déclaré Ricciardo, tout sourire. "J'aime ce circuit et la voiture était bonne, je me suis senti à l'aise dès le début et nous avons pu essayer quelques trucs qui n'étaient pas possibles à Austin à cause du format sprint. J'ai aussi bien progressé dans les réglages de la voiture au cours des essais", se réjouissait-il.

"Cependant, les écarts sont très serrés, vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. Je dois donc tout faire correctement en qualifications", a averti l'octuple vainqueur de GP, qui est sûr de son fait : "Nous sommes dans une bonne position et je suis persuadé que nous pourrons continuer à montrer cette bonne performance pendant le reste du week-end. Je pense que nous avons une voiture dans le top 10 pour les qualifications", a ajouté le pilote de 34 ans.

