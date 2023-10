Daniel Ricciardo (6°): "Abbiamo una macchina da top 10".

La stella della Formula 1 Daniel Ricciardo è soddisfatto del sesto giro più veloce dopo le prime due sessioni di prove in Messico. È sicuro: la sua macchina è abbastanza buona per entrare nella top 10 in qualifica.

Ad Austin, Daniel Ricciardo ha fatto il suo rientro in pista dopo la lunga pausa dovuta all'incidente in allenamento a Zandvoort. L'infortunio alla mano sinistra non gli ha impedito di lavorare al volante, come il pilota dell'AlphaTauri ha affermato più volte. Ma poiché il weekend si è svolto in formato sprint, ha avuto poco tempo per riabituarsi alla vettura di Formula 1 e per trovare un buon assetto.

In gara ha visto la bandiera a scacchi in quindicesima e ultima posizione, quindi non vedeva l'ora di tornare in pista in Messico. "Dopo la gara di Austin, abbiamo scoperto alcune cose che volevo davvero provare", ha confessato nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, dove ha offerto una prestazione discreta.

Nella prima sessione di prove, era ancora a otto secondi e mezzo dal miglior tempo del suo ex compagno di squadra Max Verstappen. In questo modo si è piazzato all'ottavo posto. Ha concluso la giornata con il sesto tempo, a 0,316 secondi dal campione della Red Bull Racing. Davanti ai media è apparso di buon umore.

"Oggi è stata una giornata molto positiva", ha dichiarato Ricciardo, raggiante. "Mi piace questa pista e la macchina era buona, mi sono sentito a mio agio fin dall'inizio e abbiamo potuto provare alcune cose che non erano possibili ad Austin a causa del formato sprint. Ho anche fatto buoni progressi nella messa a punto della vettura nel corso delle sessioni di prove", ha dichiarato felicemente.

"Tuttavia, i distacchi sono molto ridotti, sia davanti che dietro. Quindi devo fare tutto bene in qualifica", ha ammonito l'otto volte vincitore del GP, che è fiducioso: "Siamo in una buona posizione e sono fiducioso che possiamo mostrare le nostre buone prestazioni durante il resto del weekend. Penso che abbiamo una macchina da top 10 per le qualifiche", ha aggiunto il 34enne.

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo