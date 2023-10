Daniel Ricciardo (6º): "Temos um carro dos 10 primeiros".

A estrela da Fórmula 1 Daniel Ricciardo ficou satisfeito com a sexta volta mais rápida após as duas primeiras sessões de treinos no México. Ele tem a certeza: o seu carro é suficientemente bom para ficar entre os 10 primeiros na qualificação.

Em Austin, Daniel Ricciardo regressou após a longa paragem por lesão que teve de fazer devido ao seu acidente de treino em Zandvoort. A mão esquerda lesionada não o prejudicou no seu trabalho ao volante, como o piloto da AlphaTauri afirmou várias vezes. Mas como o fim de semana foi disputado em formato sprint, teve pouco tempo para se habituar de novo ao carro de Fórmula 1 e encontrar uma boa afinação.

Na corrida, viu a bandeira axadrezada em décimo quinto e último lugar, pelo que mal podia esperar para voltar à pista no México. "Depois da corrida de Austin, descobrimos algumas coisas que eu queria mesmo experimentar", confessou no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, onde teve um bom desempenho.

Na primeira sessão de treinos livres, ficou ainda a oito segundos e meio do melhor tempo do seu antigo companheiro de equipa Max Verstappen. Isso coloca-o no oitavo lugar. Terminou o dia com o sexto tempo, a 0,316 segundos do campeão da Red Bull Racing. O piloto apareceu perante os media com uma boa disposição.

"Hoje foi um dia muito bom", declarou Ricciardo, radiante. "Gosto desta pista e o carro estava bom, senti-me confortável desde o início e pudemos experimentar algumas coisas que não foram possíveis em Austin por causa do formato de sprint. Também fiz bons progressos na afinação do carro ao longo das sessões de treinos", disse satisfeito.

"No entanto, as diferenças são muito apertadas, tanto para a frente como para trás. Por isso, tenho de fazer tudo bem na qualificação", advertiu o oito vezes vencedor de um GP, que está confiante: "Estamos numa boa posição e estou confiante de que podemos mostrar o bom desempenho durante o resto do fim de semana. Penso que temos um carro do top 10 para a qualificação", acrescentou o piloto de 34 anos.

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo