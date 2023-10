George Russell (10°): "Devo migliorare il ritmo".

George Russell è stato in azione solo per un'ora nelle prove del venerdì in Messico perché ha dovuto lasciare la sua auto a Frederik Vesti nella prima sessione. Nonostante sia riuscito a entrare nella top 10, chiede di fare progressi.

George Russell ha dovuto assistere alla prima sessione di prove del GP del Messico perché Frederik Vesti, junior della Mercedes, era autorizzato a scendere in pista con la sua GP racer. Il giovane britannico è entrato in azione solo nella seconda sessione e ne ha approfittato per fare 31 giri di pista, anche se la pioggia, aumentata verso la fine della sessione, ha reso il lavoro più difficile.

Il suo record personale è stato più lento di oltre mezzo secondo rispetto al tempo più veloce della giornata fatto registrare da Max Verstappen, stella della Red Bull Racing. In confronto, il suo compagno di squadra Lewis Hamilton è stato l'undicesimo più veloce nella prima sessione di prove e il settimo alla fine della giornata. Il sette volte campione del mondo è stato distaccato di 0,338 secondi dal miglior tempo di Verstappen.

Russell ha così riassunto il lavoro svolto: "È stato bello tornare in macchina, ma oggi ho avuto una sessione difficile in condizioni meteo miste. Ha piovuto un po' verso la fine della seconda sessione e questo ha influito sui tempi sul giro di tutti".

"Il campo era molto vicino e c'era molto traffico durante le sessioni", ha spiegato il 25enne. "Questo è uno dei problemi che dobbiamo superare questo fine settimana. Dobbiamo anche migliorare il passo della nostra vettura se vogliamo essere davanti in qualifica. Ma so che lavoreremo duramente durante la notte per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto l'attuale ottavo pilota del WRC, che ha anche ammesso: "Ci sono state un paio di auto nella top-10 che non ci aspettavamo. Non ho idea di dove saremo in qualifica".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo