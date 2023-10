George Russell (10º): "Tenho de melhorar o ritmo".

George Russell teve de assistir à primeira sessão de treinos do GP do México porque Frederik Vesti, júnior da Mercedes, foi autorizado a sair no seu piloto de GP. O jovem britânico só entrou em ação na segunda sessão e aproveitou a oportunidade para dar 31 voltas à pista, embora a chuva, que aumentou no final da sessão, tenha dificultado o trabalho.

O seu melhor tempo pessoal foi mais de meio segundo mais lento do que o tempo mais rápido do dia estabelecido pela estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen. Em comparação, o seu colega de equipa Lewis Hamilton foi o décimo primeiro mais rápido na primeira sessão de treinos e o sétimo no final do dia. O sete vezes campeão do mundo ficou separado por 0,338 segundos do melhor tempo de Verstappen.

Russell resumiu depois de terminado o trabalho: "Senti-me bem por estar de volta ao carro, mas tive uma sessão difícil hoje em condições climatéricas mistas. Choveu um pouco no final da segunda sessão e isso afectou os tempos de volta de todos".

"O pelotão estava muito próximo e houve muito tráfego durante as sessões", explicou o piloto de 25 anos. "Esse é um dos desafios que temos de ultrapassar este fim de semana. Também temos de melhorar o ritmo do nosso carro se quisermos estar na frente na qualificação. Mas sei que vamos trabalhar arduamente durante a noite para o conseguir", acrescentou o atual oitavo classificado do WRC, que admitiu ainda: "Havia alguns carros no top-10 que não esperávamos. Não faço ideia de onde vamos estar na qualificação".

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo