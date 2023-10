Carlos Sainz (Ferrari) : "Attendez-vous à une bataille serrée

Après avoir annulé tous ses rendez-vous médiatiques la veille pour cause de maladie, Carlos Sainz est revenu à temps pour le début de l'entraînement au Mexique. Le vendredi ne s'est pas déroulé sans heurts. Il sait où il doit s'améliorer.

Le week-end au Mexique a commencé en retard pour Carlos Sainz, car l'Espagnol de l'équipe Ferrari était absent lors de la journée des médias. Il ne se sentait pas bien, mais il participera à l'entraînement du vendredi, a annoncé la Scuderia de Maranello. Vendredi, le pilote madrilène de 29 ans s'est assis comme promis dans la voiture rouge et a fait ses tours de piste.

Bien qu'il ait été ralenti par une fuite hydraulique lors de la première heure d'entraînement, Sainz a effectué 23 tours et s'est classé septième sur la feuille des temps, à 0,761 seconde du meilleur temps de Max Verstappen. L'après-midi, il a enchaîné 34 tours et a réduit son retard sur le meilleur temps du jour - toujours réalisé par le champion de l'équipe Red Bull Racing - à 0,571 seconde. Mais cela n'a suffi que pour la onzième place.

L'actuel cinquième du championnat du monde a ensuite évoqué les problèmes rencontrés lors de la première séance : "Même si nous avons eu un petit problème, nous avons pu clarifier les principaux points de notre programme d'entraînement. Mais il y a encore du travail à faire". Et il a avoué : "C'était une journée délicate pour nous et, honnêtement, je m'attendais à ce que nous soyons un peu plus forts".

"Mais pour une raison ou une autre, nous n'avons pas réussi à équilibrer correctement la voiture. En particulier sur un tour rapide, j'ai eu du mal avec le grip sur l'essieu arrière. Nous devons maintenant nous concentrer sur ce point", analysait Sainz, avant d'ajouter : "Les pneus tendres sont très tendres et surchauffent rapidement, ce qui peut aussi causer des problèmes".

"Nous allons maintenant voir comment nous pouvons améliorer notre rythme sur un tour. La densité de performance dans le peloton est apparemment très élevée, c'est pourquoi je m'attends à une lutte serrée dans tous les segments de qualification", a expliqué le fils de la légende du rallye éponyme. Et lorsqu'on l'interroge sur sa condition physique, il révèle : "Je vais mieux et mon état devrait encore s'améliorer au cours du week-end. Aujourd'hui, je n'étais pas encore tout à fait en forme".

2e séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps