Carlos Sainz (Ferrari): "Aspettatevi una lotta serrata".

Carlos Sainz è tornato in tempo per l'inizio delle prove in Messico dopo aver annullato tutti gli appuntamenti con i media il giorno prima a causa di una malattia. Il venerdì non è andato bene. Sa dove deve migliorare.

Il weekend in Messico è iniziato in ritardo per Carlos Sainz: lo spagnolo era infatti assente dal team Ferrari durante il media day. Non si sentiva bene, ma avrebbe preso parte alla sessione di prove del venerdì, ha annunciato la Scuderia di Maranello. Venerdì il 29enne madrileno si è seduto sulla rossa come promesso e ha fatto i suoi giri.

Nonostante sia stato rallentato da una perdita idraulica nella prima ora di prove, Sainz ha completato 23 giri e si è piazzato al settimo posto della classifica dei tempi, a 0,761 secondi dal miglior tempo di Max Verstappen. Nel pomeriggio, ha completato 34 giri e ha ridotto il suo distacco dal miglior tempo della giornata - ancora una volta stabilito dal campione del team Red Bull Racing - a 0,571 secondi. Tuttavia, è stato sufficiente per l'undicesimo posto.

In seguito, l'attuale quinto classificato del WRC ha dichiarato riguardo ai problemi della prima sessione: "Anche se abbiamo avuto un piccolo problema, siamo riusciti a chiarire i punti più importanti del nostro programma di allenamento. Ma ci sono ancora alcune cose da fare". E ha ammesso: "È stata una giornata difficile per noi e ad essere sincero mi aspettavo che fossimo un po' più forti".

"Ma per qualche motivo non siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento della vettura. Soprattutto nel giro veloce ho avuto problemi di aderenza con l'asse posteriore. È su questo che dobbiamo concentrarci ora", ha analizzato Sainz, aggiungendo: "Le gomme morbide sono molto morbide e si surriscaldano rapidamente, quindi anche questo può causare problemi".

"Ora cercheremo di migliorare il nostro ritmo sul giro. La densità di potenza sul campo è ovviamente molto alta, quindi mi aspetto una lotta serrata in tutti i segmenti delle qualifiche", ha spiegato il figlio dell'omonima leggenda del rally. E quando gli è stato chiesto delle sue condizioni fisiche, ha rivelato: "Mi sento di nuovo meglio e le mie condizioni dovrebbero migliorare ulteriormente nel corso del weekend. Oggi non ero ancora del tutto in forma".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo