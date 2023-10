Carlos Sainz (Ferrari): "Esperamos uma luta renhida".

Carlos Sainz regressou a tempo do início dos treinos no México, depois de ter cancelado todas as reuniões com a imprensa no dia anterior devido a doença. A sexta-feira não correu bem. Ele sabe onde precisa de melhorar.

O fim de semana no México começou tarde para Carlos Sainz, uma vez que o espanhol esteve ausente da equipa Ferrari no dia da imprensa. Não se estava a sentir bem, mas iria participar na sessão de treinos de sexta-feira, anunciou a Scuderia de Maranello. Na sexta-feira, o madrileno de 29 anos sentou-se no carro vermelho como prometido e deu as suas voltas.

Embora tenha sido atrasado por uma fuga hidráulica na primeira hora de treinos, Sainz completou 23 voltas e terminou em sétimo lugar na tabela de tempos, 0,761 segundos atrás do melhor tempo de Max Verstappen. À tarde, completou 34 voltas e reduziu para 0,571 segundos a sua diferença para o melhor tempo do dia, novamente estabelecido pelo campeão da equipa Red Bull Racing. No entanto, foi apenas o suficiente para o décimo primeiro lugar.

Depois, o atual quinto classificado do WRC falou sobre os problemas da primeira sessão: "Apesar de termos tido um pequeno problema, conseguimos clarificar os pontos mais importantes do nosso programa de treinos. Mas ainda há algumas coisas a fazer". E admitiu: "Foi um dia complicado para nós e, para ser honesto, esperava que estivéssemos um pouco mais fortes".

"Mas, por alguma razão, não conseguimos acertar o equilíbrio do carro. Especialmente numa volta rápida, estava a ter dificuldades com a aderência do eixo traseiro. É nisso que temos de nos concentrar agora", analisou Sainz, acrescentando: "Os pneus macios são muito macios e sobreaquecem rapidamente, o que também pode causar problemas."

"Agora vamos ver como podemos melhorar o nosso ritmo numa volta. A densidade de potência no terreno é obviamente muito elevada, pelo que espero uma luta renhida em todos os segmentos de qualificação", explicou o filho da lenda do rali com o mesmo nome. E quando questionado sobre a sua condição física, revelou: "Estou a sentir-me melhor novamente e a minha condição deverá melhorar ainda mais ao longo do fim de semana. Hoje ainda não estava em forma".

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo