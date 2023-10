Franz Tost (AlphaTauri) : "Peut finir devant Haas".

La première journée au Mexique a été prometteuse pour l'équipe AlphaTauri. Lors de la première séance d'essais, Daniel Ricciardo s'est classé huitième dans le top 10, tandis que le junior Red Bull Isack Hadjar était assis dans la deuxième voiture de Faenza. Le jeune Parisien de 19 ans s'est classé 17e sur la liste des temps de la FP1. Il a ainsi été plus rapide que la plupart des pilotes invités qui ont pu participer à la première séance d'essais libres.

Jack Doohan, Frederik Vesti et Theo Pourchaire ont tous été plus lents, seul le jeune espoir de Ferrari Oliver Bearman a fait mieux avec sa Haas (15e). Lors de la deuxième séance d'essais, Yuki Tsunoda a de nouveau pris le volant de la deuxième AlphaTauri et a réalisé le douzième tour le plus rapide, tandis que Ricciardo s'est hissé à la sixième place.

Les pilotes Haas Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen ont terminé respectivement quinzième et dix-neuvième derrière l'Australien et le Japonais. Le directeur de l'équipe AlphaTauri, Franz Tost, est persuadé que ses protégés finiront devant les pilotes de l'écurie américaine. Il reste toutefois prudent en ce qui concerne le classement des constructeurs, dans lequel AlphaTauri occupe la dernière place avec seulement deux points de retard sur Haas.

Interrogé à ce sujet, l'Autrichien de 67 ans a déclaré : "Je pense que notre voiture est suffisamment bonne pour finir devant Haas. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons aussi marquer des points. Car si toutes les voitures des top teams franchissent la ligne d'arrivée, il n'est pas facile de faire partie des dix plus rapides. Bien sûr, nous ferons de notre mieux et il reste encore quatre week-ends de course cette année. Je suis confiant dans notre capacité à bien faire et à battre cette équipe à l'avenir".

2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps