Franz Tost (AlphaTauri): "Può finire davanti alla Haas".

Il boss del team AlphaTauri Franz Tost ha risposto alle domande dei giornalisti nel paddock del Messico. Il tirolese ha spiegato nella conferenza stampa del team boss come valuta la lotta per il campionato del mondo contro il team Haas.

La prima giornata in Messico è stata promettente per il team AlphaTauri. Nella prima sessione di prove, Daniel Ricciardo è entrato nella top 10 all'ottavo posto. La seconda vettura di Faenza è stata guidata dal junior della Red Bull Isack Hadjar. Il 19enne parigino si è piazzato al 17° posto nella classifica dei tempi delle FP1. È stato più veloce della maggior parte dei debuttanti ospiti che hanno preso parte alle prime prove libere.

Jack Doohan, Frederik Vesti e Theo Pourchaire sono stati più lenti, solo il giovane della Ferrari Oliver Bearman ha fatto meglio con il quindicesimo posto. Nella seconda sessione di prove, Yuki Tsunoda è stato nuovamente autorizzato a scendere in pista con il secondo pilota AlphaTauri e ha fatto registrare il dodicesimo giro più veloce, mentre Ricciardo è salito al sesto posto.

I piloti Haas Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen si sono piazzati al quindicesimo e al diciannovesimo posto dietro l'australiano e il giapponese. Il capo del team AlphaTauri, Franz Tost, è fiducioso che i suoi pupilli finiranno davanti ai piloti della scuderia statunitense. Tuttavia, rimane cauto per quanto riguarda il campionato costruttori, in cui l'AlphaTauri si trova all'ultimo posto, a soli due punti dalla Haas.

Il 67enne austriaco ha risposto alla domanda: "Penso che la nostra macchina sia abbastanza buona per finire davanti alla Haas. Ma questo non significa che possiamo guadagnare punti. Perché quando tutte le vetture dei top team arrivano al traguardo, non è facile essere tra i dieci più veloci. Naturalmente faremo del nostro meglio e ci sono ancora quattro weekend di gara da disputare quest'anno. Sono fiducioso che potremo fare bene e battere questa squadra in futuro".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo