Franz Tost (AlphaTauri): "Podemos terminar à frente da Haas".

O chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, respondeu às perguntas dos jornalistas no paddock do México. O tirolês explicou na conferência de imprensa do chefe de equipa como avalia a luta pelo Campeonato do Mundo contra a equipa Haas.

O primeiro dia no México foi promissor para a equipa AlphaTauri. Na primeira sessão de treinos livres, Daniel Ricciardo conseguiu entrar no top 10 em oitavo lugar. O segundo carro de Faenza foi conduzido pelo júnior da Red Bull, Isack Hadjar. O jovem parisiense de 19 anos alcançou o 17º lugar na tabela de tempos da FP1. Foi mais rápido do que a maioria dos estreantes convidados que participaram no primeiro treino livre.

Jack Doohan, Frederik Vesti e Theo Pourchaire foram mais lentos, apenas o jovem da Ferrari, Oliver Bearman, conseguiu um melhor resultado, na décima quinta posição. Na segunda sessão de treinos livres, Yuki Tsunoda foi novamente autorizado a sair com o segundo piloto da AlphaTauri, efectuou a décima segunda volta mais rápida, enquanto Ricciardo melhorou para o sexto lugar.

Os pilotos da Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, terminaram em décimo quinto e décimo nono lugar, atrás do australiano e do japonês. O chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, está confiante de que os seus protegidos vão terminar à frente dos pilotos da equipa americana. No entanto, mantém-se cauteloso em relação ao campeonato de construtores, no qual a AlphaTauri está em último lugar, a apenas dois pontos da Haas.

O austríaco de 67 anos respondeu à pergunta: "Acho que o nosso carro é suficientemente bom para terminar à frente da Haas. Mas isso não significa que possamos marcar pontos. Porque quando todos os carros das equipas de topo terminam, não é fácil estar entre os dez mais rápidos. Claro que vamos dar o nosso melhor e ainda faltam quatro fins-de-semana de corridas este ano. Estou confiante de que podemos fazer um bom trabalho e vencer esta equipa no futuro."

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo