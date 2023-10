Día de entrenamientos en México: los novatos de la Fórmula 1 en acción

Al comienzo del 19º fin de semana de carreras de la temporada, nada menos que cinco equipos aprovecharon la oportunidad de aportar uno de los dos novatos obligatorios en la primera sesión de entrenamientos. El junior de Red Bull Isack Hadjar condujo el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, mientras que Jack Doohan pilotó el GP racer de Pierre Gasly para el equipo Alpine.

Mercedes tenía a Frederik Vesti en el coche de George Russell, Alfa Romeo tenía a Théo Pourchaire al volante de Valtteri Bottas y el equipo Haas tenía al joven de Ferrari Oliver Bearman en el coche de Kevin Magnussen.

Bearman fue el mejor de todos los debutantes, con un decimoquinto puesto en la primera sesión de entrenamientos. El británico de 18 años terminó incluso por delante del veterano Fernando Alonso con su mejor tiempo personal. Después, el junior de Ferrari explicó: "Mi primer objetivo era tener una sesión suave, y lo conseguí. También he cogido velocidad rápidamente y he podido coger confianza con el coche. He rodado con los neumáticos blandos por primera vez y también he hecho una tanda larga por primera vez. La próxima vez lo gestionaré mejor, pero estoy contento con mi primera salida en una sesión de entrenamientos libres".

Hadjar, que terminó la sesión en 17ª posición por delante de Doohan, Vesti y Pourchaire, declaró entusiasmado: "¡Ha sido el mejor día de mi vida! Era mi primera vez en un coche de Fórmula Uno y ha sido increíble, estoy encantado". Y el francés de 19 años admitió: "Con todas las salidas de pista y el tráfico en la pista, pasaban tantas cosas que al principio me sentí abrumado. Fue duro, pero pude encontrar un buen ritmo bastante rápido y coger confianza".

Doohan, que cuenta con algunos kilómetros de experiencia en la Fórmula 1 en su haber y ya acumuló stints los viernes para el equipo oficial francés el año pasado, resumió tras terminar 18º: "Ha sido una sesión realmente buena, me he sentido cómodo en el coche desde la primera vuelta. Estoy contento de haber podido ayudar al equipo con el programa de pruebas y me he centrado en probar algunas piezas para el futuro".

Y el hijo del cinco veces Campeón del Mundo de Motociclismo Mick Doohan añadió: "Todo ha ido bien y eso también era importante. He hecho algunas salidas con el coche 2021, así que estaba bien preparado y pudimos entrar directamente en el programa de entrenamientos. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y por la confianza que este equipo ha depositado en mí."

Theo Pourchaire: sólo cuatro vueltas para Alfa Romeo

El junior de Mercedes Frederik Vesti se alineó detrás del australiano de 20 años y dijo: "Este es un fin de semana muy especial para mí, un sueño hecho realidad y estoy increíblemente agradecido al equipo por esta oportunidad. Desde que me uní al programa junior de Mercedes, he trabajado mucho para obtener los resultados adecuados y prepararme para este día en el simulador."

"Ha sido una buena sesión para nosotros en general. Hemos podido obtener información útil de las tandas largas, así como entender los neumáticos prototipo y la degradación de los neumáticos en esta pista. Nunca había pilotado aquí antes y sin duda es una pista difícil con poco agarre, que puedes sentir muy bien en el coche. Hemos aprendido mucho", añadió el danés de 21 años.

No hubo suerte para Pourchaire, que se vio ralentizado por la tecnología y no pudo completar una vuelta cronometrada. Tras sólo cuatro vueltas, el francés de 20 años suspiraba: "Estoy agradecido al equipo, aunque no hayamos podido dar muchas vueltas. Por desgracia, un problema con el sistema de frenado apareció justo al principio de la sesión. Por supuesto que es frustrante, pero eso forma parte de ello y la atención se centró acertadamente en analizar el problema. Afortunadamente, el problema apareció en los entrenamientos y el equipo también pudo solucionarlo rápidamente en el descanso entre sesiones."

2ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo