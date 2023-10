Journée d'essais au Mexique : les novices de la Formule 1 en action

Pour le 19e week-end de course de la saison, pas moins de cinq équipes ont saisi l'opportunité d'offrir une des deux participations obligatoires aux rookies lors de la première séance d'essais. Isack Hadjar, le junior Red Bull, a pris le volant de l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, tandis que Jack Doohan a piloté la GP de Pierre Gasly pour l'équipe Alpine.

Mercedes a laissé Frederik Vesti accumuler des kilomètres en Formule 1 dans la voiture de George Russell, chez Alfa Romeo, Théo Pourchaire a pris le volant de Valtteri Bottas et pour l'équipe Haas, le jeune espoir de Ferrari Oliver Bearman a fait ses tours de piste dans la voiture de Kevin Magnussen.

Quinzième de la première séance d'essais, Bearman a été le meilleur de tous les nouveaux venus. Le Britannique de 18 ans a même devancé le routinier des GP Fernando Alonso avec son meilleur temps personnel. Le junior Ferrari a ensuite déclaré : "Mon premier objectif était de réaliser une séance sans problème, et j'ai atteint ce but. J'ai aussi rapidement pris le rythme et j'ai pu prendre confiance dans la voiture. C'était la première fois que je roulais en pneus tendres et c'était aussi la première fois que je faisais un long run. Je ferai mieux la prochaine fois, mais je suis satisfait de ma première participation à une séance d'essais libres".

Hadjar, qui a terminé la séance en 17e position devant Doohan, Vesti et Pourchaire, s'est enthousiasmé : "C'était le meilleur jour de ma vie ! C'était la première fois que je roulais dans une voiture de Formule 1 et c'était incroyable, je suis aux anges". Et le jeune Français de 19 ans d'avouer : "Avec toutes les procédures et le trafic sur la piste, il se passait tellement de choses que j'ai été dépassé au début. C'était dur, mais j'ai pu trouver un bon rythme assez rapidement et renforcer ma confiance".

Doohan, qui a déjà accumulé quelques kilomètres d'expérience en Formule 1 et qui a déjà fait des essais du vendredi pour l'équipe d'usine française l'an dernier, a résumé après sa 18e place : "C'était vraiment une bonne séance, je me suis senti à l'aise dans la voiture dès le premier tour. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe dans son programme d'essais et je me suis concentré sur l'essai de quelques pièces pour l'avenir.

Et le fils du quintuple champion du monde de moto Mick Doohan d'ajouter : "Tout s'est bien passé et c'était important. J'ai fait quelques apparitions dans la voiture de 2021, j'étais donc bien préparé et nous avons pu commencer le programme d'entraînement dès le début. Je suis très reconnaissant de cette opportunité et de la confiance que cette équipe a placée en moi".

Théo Pourchaire : seulement quatre tours pour Alfa Romeo

Frederik Vesti, junior Mercedes, s'est aligné derrière l'Australien de 20 ans et a déclaré : "C'est un week-end très spécial pour moi, un rêve qui devient réalité et je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe pour cette opportunité. Depuis que j'ai intégré le programme junior de Mercedes, j'ai beaucoup travaillé pour obtenir les bons résultats et pour me préparer à cette journée dans le simulateur".

"Dans l'ensemble, ce fut une bonne session pour nous. Nous avons pu tirer quelques informations utiles des longs runs et comprendre les pneus prototypes et la dégradation des pneus sur ce circuit. Je n'avais jamais roulé ici et c'est définitivement un circuit difficile avec peu d'adhérence, ce que l'on ressent très bien dans la voiture. Nous avons beaucoup appris", a ajouté le Danois de 21 ans.

Pourchaire n'a pas eu de chance, il a été freiné par la technique et n'a pas pu faire de tour chronométré. Après seulement quatre tours, le Français de 20 ans soupirait : "Je suis reconnaissant à l'équipe, même si nous n'avons pas pu faire beaucoup de tours. Malheureusement, un problème avec le système de freinage est apparu dès le début de la séance. C'est évidemment frustrant, mais cela fait partie du jeu et l'accent a été mis à juste titre sur l'analyse du problème. Heureusement, le problème est apparu pendant les essais et l'équipe a également pu le régler rapidement pendant la pause entre les sessions".

2e séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps