Giornata di prove in Messico: i debuttanti della Formula 1 in azione

All'inizio del 19° weekend di gara della stagione, non meno di cinque squadre hanno colto l'opportunità di fornire uno dei due rookie obbligatori nella prima sessione di prove. Il giovane della Red Bull Isack Hadjar ha guidato l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, mentre Jack Doohan ha guidato la GP di Pierre Gasly per il team Alpine.

La Mercedes ha schierato Frederik Vesti sulla vettura di George Russell, l'Alfa Romeo ha schierato Théo Pourchaire al volante di Valtteri Bottas e il team Haas ha schierato il giovane Ferrari Oliver Bearman sulla vettura di Kevin Magnussen.

Bearman è stato il migliore di tutti i debuttanti, con il quindicesimo posto nella prima sessione di prove. Il 18enne britannico ha addirittura preceduto il veterano del GP Fernando Alonso con il suo miglior tempo personale. In seguito, il giovane della Ferrari ha spiegato: "Il mio primo obiettivo era quello di avere una sessione senza intoppi, e l'ho raggiunto. Sono anche riuscito a prendere velocità rapidamente e a prendere confidenza con la vettura. Ho montato per la prima volta le gomme morbide e ho fatto anche un long run per la prima volta. La prossima volta lo gestirò meglio, ma sono soddisfatto della mia prima uscita in una sessione di prove libere".

Hadjar, che ha concluso la sessione in 17a posizione davanti a Doohan, Vesti e Pourchaire, si è detto entusiasta: "È stato il giorno più bello della mia vita! È stata la mia prima volta su una vettura di Formula Uno ed è stato incredibile, sono al settimo cielo". Il 19enne francese ha ammesso: "Con tutte le uscite di pista e il traffico, c'era così tanto da fare che all'inizio ero sopraffatto. È stata dura, ma sono riuscito a trovare un buon ritmo abbastanza rapidamente e ad acquisire fiducia".

Doohan, che ha un po' di chilometri di esperienza in Formula 1 e ha già collezionato dei venerdì per il team francese, ha riassunto dopo il 18° posto: "È stata una sessione davvero buona, mi sono sentito a mio agio sulla macchina fin dal primo giro. Sono contento di aver aiutato la squadra con il programma di test e mi sono concentrato sulla prova di alcune parti per il futuro".

Il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan ha aggiunto: "È andato tutto liscio e anche questo era importante. Ho fatto qualche uscita con la vettura 2021, quindi ero ben preparato e siamo riusciti a entrare subito nel programma di allenamento. Sono molto grato per questa opportunità e per la fiducia che la squadra ha in me".

Theo Pourchaire: solo quattro giri per l'Alfa Romeo

Frederik Vesti, junior della Mercedes, si è schierato dietro il ventenne australiano e ha dichiarato: "Questo è un weekend molto speciale per me, un sogno che si realizza e sono incredibilmente grato alla squadra per questa opportunità. Da quando sono entrato a far parte del programma junior della Mercedes, ho lavorato molto per ottenere i giusti risultati e per prepararmi a questa giornata al simulatore".

"Nel complesso è stata una buona sessione per noi. Siamo stati in grado di ottenere alcune informazioni utili dai long run e di capire i pneumatici prototipo e il loro degrado su questa pista. Non avevo mai guidato qui prima d'ora ed è sicuramente una pista difficile con poca aderenza, che si percepisce molto bene in macchina. Abbiamo imparato molto", ha aggiunto il 21enne danese.

Niente da fare per Pourchaire, che è stato rallentato dalla tecnologia e non è riuscito a completare un giro cronometrato. Dopo solo quattro giri, il ventenne francese ha sospirato: "Sono grato alla squadra, anche se non abbiamo potuto fare molti giri. Purtroppo, un problema all'impianto frenante è comparso proprio all'inizio della sessione. Certo, è frustrante, ma fa parte del gioco e l'attenzione era giustamente rivolta all'analisi del problema. Fortunatamente, il problema è comparso durante le prove e il team è stato in grado di risolverlo rapidamente anche nella pausa tra le sessioni".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo