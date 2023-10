Dia de treinos no México: estreantes na Fórmula 1 em ação

Nada menos que cinco jovens da Fórmula 1 foram autorizados a participar na primeira sessão de treinos livres no Autódromo Hermanos Rodríguez. O mais rápido do quinteto foi o júnior da Ferrari Oliver Bearman, que pilotou o carro da Haas.

No início do 19º fim de semana de corridas da temporada, nada menos do que cinco equipas aproveitaram a oportunidade para apresentar um dos dois estreantes obrigatórios na primeira sessão de treinos. Isack Hadjar, júnior da Red Bull, conduziu o AlphaTauri de Yuki Tsunoda, enquanto Jack Doohan conduziu o GP racer de Pierre Gasly para a equipa Alpine.

A Mercedes tinha Frederik Vesti no carro de George Russell, a Alfa Romeo tinha Théo Pourchaire ao volante de Valtteri Bottas e a equipa Haas tinha o jovem da Ferrari Oliver Bearman no carro de Kevin Magnussen.

Bearman foi o melhor de todos os estreantes, com o décimo quinto lugar na primeira sessão de treinos. O britânico de 18 anos terminou mesmo à frente do veterano Fernando Alonso com o seu melhor tempo pessoal. Depois, o júnior da Ferrari explicou: "O meu primeiro objetivo era fazer uma sessão sem problemas e consegui. Também ganhei velocidade rapidamente e consegui ganhar confiança no carro. Usei os pneus macios pela primeira vez e também fiz uma corrida longa pela primeira vez. Da próxima vez vou gerir melhor, mas estou satisfeito com a minha primeira saída numa sessão de treinos livres."

Hadjar, que terminou a sessão na 17ª posição, à frente de Doohan, Vesti e Pourchaire, entusiasmou-se: "Foi o melhor dia da minha vida! Foi a minha primeira vez num carro de Fórmula 1 e foi incrível, estou muito feliz." E o francês de 19 anos admitiu: "Com todas as saídas de pista e o tráfego na pista, havia tanta coisa a acontecer que fiquei sobrecarregado no início. Foi difícil, mas consegui encontrar um bom ritmo muito rapidamente e ganhar confiança."

Doohan, que tem algumas milhas de experiência na Fórmula 1 e já acumulou passagens de sexta-feira pela equipa de fábrica francesa no ano passado, resumiu depois de terminar em 18º: "Foi uma sessão muito boa, senti-me confortável no carro desde a primeira volta. Estou contente por ter podido ajudar a equipa com o programa de testes e concentrei-me em experimentar algumas peças para o futuro.

E o filho do pentacampeão mundial de motociclismo Mick Doohan acrescentou: "Correu tudo bem e isso também foi importante. Fiz alguns testes com o carro de 2021, por isso estava bem preparado e conseguimos entrar diretamente no programa de treinos. Estou muito grato por esta oportunidade e pela confiança que a equipa deposita em mim."

Theo Pourchaire: apenas quatro voltas para a Alfa Romeo

Frederik Vesti, júnior da Mercedes, alinhou atrás do australiano de 20 anos e disse: "Este é um fim de semana muito especial para mim, um sonho tornado realidade e estou incrivelmente grato à equipa por esta oportunidade. Desde que entrei para o programa júnior da Mercedes, tenho trabalhado muito para obter os resultados certos e preparar-me para este dia no simulador."

"Foi uma boa sessão para nós no geral. Conseguimos obter algumas informações úteis das corridas longas, bem como compreender os pneus protótipo e a degradação dos pneus nesta pista. Nunca tinha conduzido aqui antes e é definitivamente uma pista difícil, com pouca aderência, o que se sente muito bem no carro. Aprendemos muito", acrescentou o dinamarquês de 21 anos.

Sem sorte para Pourchaire, que foi atrasado pela tecnologia e não conseguiu completar uma volta cronometrada. Após apenas quatro voltas, o francês de 20 anos suspirou: "Estou grato à equipa, mesmo que não tenhamos conseguido fazer muitas voltas. Infelizmente, surgiu um problema com o sistema de travagem logo no início da sessão. É claro que é frustrante, mas faz parte e o foco estava justamente na análise do problema. Felizmente, o problema apareceu nos treinos e a equipa também conseguiu resolvê-lo rapidamente no intervalo entre as sessões."

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo