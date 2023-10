Ferrari au Mexique : aucune chance de pole ?

Bien que la star de Ferrari Charles Leclerc n'ait manqué qu'un peu plus de deux dixièmes et demi du meilleur temps à la fin de la séance d'essais du vendredi au Mexique, le Monégasque est pessimiste quant à ses chances de décrocher la pole.

La deuxième séance d'essais libres du GP du Mexique a réservé quelques surprises. Valtteri Bottas a ainsi réalisé le quatrième tour le plus rapide. La star d'AlphaTauri, Daniel Ricciardo, a également fait mieux qu'il y a une semaine en terminant sixième. Pour l'équipe Ferrari, une fois le travail terminé, il était clair que les équipes avaient suivi des programmes d'entraînement très différents.

C'est pourquoi Charles Leclerc n'a pas voulu surestimer son troisième meilleur temps au tour et son retard relativement faible sur le meilleur temps de Max Verstappen (0,266 sec). Lorsqu'on lui a posé la question dans le paddock, il a expliqué : "Nous avons encore beaucoup de travail à faire parce que McLaren a l'air très fort et, bien sûr, cela vaut aussi pour Red Bull Racing et Max Verstappen".

"Chez Mercedes, il est actuellement plus difficile d'avoir une idée précise de la performance", a ajouté le pilote de 26 ans originaire de Monte-Carlo. Et d'insister : "Mais de toute façon, nous nous concentrons sur nous-mêmes et nous savons dans quels domaines nous devons travailler. J'espère que cela nous aidera à faire un pas en avant".

L'actuel septième du championnat du monde, qui a conquis la première place sur la grille de l'Autódromo Hermanos Rodríguez en 2019, ne veut toutefois pas vraiment croire à ses chances de pole. "Ce serait une énorme surprise si nous parvenions à décrocher la pole ici", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Mais il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est un circuit très délicat, sur lequel il est très difficile de faire un bon tour. Et j'ai l'impression que nous sommes un peu trop loin ce week-end pour être aux avant-postes".

2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps