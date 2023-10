Ferrari no México: sem hipóteses de pole?

Apesar de Charles Leclerc, estrela da Ferrari, ter ficado a pouco mais de dois décimos e meio do tempo mais rápido no final da sessão de treinos de sexta-feira no México, o monegasco está pessimista quanto à sua hipótese de conquistar a pole.

A segunda sessão de treinos livres do GP do México trouxe algumas surpresas. Valtteri Bottas, por exemplo, fez a quarta volta mais rápida. A estrela da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, também fez muito melhor do que há uma semana, com o sexto lugar. Para a equipa Ferrari, ficou claro após o trabalho que as equipas tinham programas de treino muito diferentes.

É por isso que Charles Leclerc não quis sobrestimar a sua terceira volta mais rápida e a diferença relativamente pequena para o melhor tempo de Max Verstappen (0,266 seg.). Quando questionado sobre isso no paddock, ele explicou: "Ainda temos muito a fazer porque a McLaren parece muito forte e, claro, o mesmo vale para a Red Bull Racing e Max Verstappen".

"Com a Mercedes, é mais difícil ter uma imagem precisa do desempenho no momento", acrescentou o jovem de 26 anos de Monte Carlo. E sublinhou: "Mas, de qualquer forma, estamos a concentrar-nos em nós próprios e sabemos em que áreas temos de trabalhar. Espero que isso nos ajude a dar um passo em frente".

No entanto, o atual sétimo classificado do WRC, que conquistou o primeiro lugar da grelha no Autódromo Hermanos Rodríguez em 2019, está relutante em acreditar na sua hipótese de pole. "Seria uma grande surpresa se conseguíssemos a pole aqui", acenou, mas apressou-se a acrescentar: "Mas nunca se deve dizer nunca. Mas é uma pista muito complicada, onde é muito difícil fazer uma boa volta. E sinto que este fim de semana estamos um pouco longe demais para terminar na frente".

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo