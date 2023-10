Mercedes : une entrée en Q3 au Mexique ne sera pas facile

Mercedes a été l'une des cinq écuries de Formule 1 à envoyer un jeune pilote en piste lors de la première séance d'essais libres du Mexique. C'est dans la voiture de George Russell que Frederik Vesti a participé à la première séance et le Danois n'a pas eu la tâche facile, comme l'a clairement expliqué Andrew Shovlin.

L'ingénieur en chef de Mercedes a déclaré à propos de l'engagement du jeune homme de 21 ans, qui s'est classé 19e sur la feuille des temps de la FP1 : "Nous avons eu du mal avec la voiture aujourd'hui et pour Fred, ce n'était pas l'entrée la plus facile dans une séance d'essais libres. Lewis Hamilton a trouvé la voiture assez difficile, mais Fred a fait un bon travail pour passer en revue les composants de test. Il n'a pas fait d'erreur et s'est bien amusé".

Hamilton a dû se contenter de la onzième place après les 60 premières minutes. Il a ensuite terminé la deuxième séance en septième position. Son coéquipier, qui n'a passé qu'une heure en piste, a établi le dixième temps le plus rapide.

"George est toujours en train de s'échauffer après avoir manqué la première séance d'essais et les deux pilotes ont perdu un peu de temps dans le trafic lors d'un tour rapide. Mais nous devons quand même trouver plus de temps", a expliqué Shovlin après la deuxième séance d'entraînement. Et de souligner : "Les trains de pneus supplémentaires que nous avons dû tester ont entraîné un certain écart entre les programmes du peloton, ce qui rend les comparaisons difficiles. Mais nous en avons vu assez pour savoir que nous avons encore du travail à faire, tant sur un seul tour qu'en configuration de course".

En ce qui concerne la dernière séance d'essais, le Britannique a averti : "Il est également intéressant de noter que la plupart des équipes avaient un pilote proche de la tête, ce qui signifie presque certainement que la dernière partie des qualifications ne sera pas facile à atteindre". Mais nous avons quelques bonnes pistes que nous allons suivre", a-t-il promis.

Et Shovlin d'ajouter : "L'équilibre de la voiture a été assez mauvais tout au long de la journée, ce qui est normalement un bon signe que nous pouvons encore améliorer les temps au tour".

2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps