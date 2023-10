Mercedes: il terzo posto in Messico non sarà facile

Entrambi i piloti Mercedes hanno concluso le prove del venerdì in Messico in una posizione di top-10. Tuttavia, l'ingegnere Andrew Shovlin avverte: "Non sarà facile arrivare all'ultima parte delle qualifiche".

La Mercedes è stata una delle cinque scuderie di Formula 1 a mandare in pista un pilota junior nella prima sessione di prove libere in Messico. Frederik Vesti ha preso parte alla prima sessione sulla vettura di George Russell e il danese non ha avuto vita facile, come ha spiegato Andrew Shovlin.

Commentando lo sforzo del 21enne, che ha chiuso al 19° posto della classifica dei tempi delle FP1, il capo ingegnere della Mercedes ha detto: "Oggi abbiamo faticato con la macchina e non è stato l'inizio più facile delle prove libere per Fred. Lewis Hamilton ha trovato la macchina piuttosto difficile, ma Fred ha fatto un buon lavoro lavorando sulle componenti di prova. Non ha commesso errori e si è divertito".

Hamilton si è dovuto accontentare dell'undicesimo posto dopo i primi 60 minuti. Ha poi concluso la seconda sessione con il settimo tempo. Il suo compagno di squadra, che è rimasto in pista solo per un'ora, ha ottenuto il decimo tempo.

"George si sta ancora ambientando dopo aver saltato la prima sessione ed entrambi i piloti hanno perso tempo nel traffico durante il giro veloce. Ma abbiamo ancora bisogno di trovare più tempo", ha spiegato Shovlin dopo le seconde prove. E ha sottolineato: "I set di pneumatici in più che abbiamo dovuto provare hanno fatto sì che i programmi sul campo divergessero un po', il che rende difficile fare un confronto. Ma abbiamo visto abbastanza per sapere che abbiamo ancora del lavoro da fare sia sul giro singolo che in assetto da gara".

Guardando alle prove finali, il britannico ha avvertito: "È interessante anche il fatto che la maggior parte delle squadre aveva un pilota vicino ai primi, il che significa che quasi certamente non sarà facile arrivare all'ultima parte delle qualifiche". Tuttavia, hanno alcuni buoni approcci che saranno seguiti, ha promesso.

E Shovlin ha aggiunto: "Il bilanciamento della vettura è stato piuttosto scarso per tutto il giorno, il che di solito è un buon segno che possiamo ancora spingere sui tempi sul giro".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo