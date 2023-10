Mercedes: terminar a Q3 no México não será fácil

Ambos os pilotos da Mercedes terminaram os treinos de sexta-feira no México numa posição entre os 10 primeiros. No entanto, o engenheiro Andrew Shovlin avisa: "Não vai ser fácil chegar à última parte da qualificação".

A Mercedes foi uma das cinco equipas de Fórmula 1 a enviar um piloto júnior para a pista na primeira sessão de treinos livres no México. Frederik Vesti participou na primeira sessão no carro de George Russell e o dinamarquês não teve uma vida fácil, como Andrew Shovlin deixou claro.

Comentando o esforço do jovem de 21 anos, que terminou em 19º na tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres, o engenheiro-chefe da Mercedes disse: "Tivemos dificuldades com o carro hoje e não foi o início mais fácil para o Fred. O Lewis Hamilton achou o carro bastante difícil, mas o Fred fez um bom trabalho com os componentes do teste. Não cometeu erros e divertiu-se".

Hamilton teve de se contentar com o décimo primeiro lugar após os primeiros 60 minutos. Depois, terminou a segunda sessão como sétimo mais rápido. O seu colega de equipa, que só esteve em pista durante uma hora, fez o décimo tempo.

"George ainda está a adaptar-se depois de ter falhado a primeira sessão e ambos os pilotos perderam algum tempo no tráfego numa volta rápida. Mas ainda precisamos de encontrar mais tempo", explicou Shovlin após o segundo treino. E sublinhou: "Os conjuntos extra de pneus que tivemos de testar significaram que os programas no terreno divergiram um pouco, o que torna difícil a comparação. Mas já vimos o suficiente para saber que ainda temos trabalho a fazer tanto numa única volta como em corrida."

Olhando para os treinos finais, o britânico avisou: "Também é interessante que a maioria das equipas tinha um piloto perto da frente, o que quase de certeza significa que não vai ser fácil chegar à última parte da qualificação". No entanto, eles têm algumas boas abordagens que serão seguidas, ele prometeu.

E Shovlin acrescentou: "O equilíbrio do carro esteve bastante fraco durante todo o dia, o que normalmente é um bom sinal de que ainda podemos melhorar os tempos por volta."

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo