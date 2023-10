Christian Horner: "También se aprende cuando se gana".

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, ha celebrado un éxito tras otro con Max Verstappen este año. Pero eso no significa que la escudería campeona del mundo no esté aprendiendo nada, subraya el británico.

Las estrellas de la Fórmula 1 han disputado 18 Grandes Premios este año y 17 veces un piloto de Red Bull Racing ha brillado desde lo más alto del podio. Max Verstappen, que se coronó campeón por tercera vez consecutiva en Qatar, triunfó 15 veces, y en dos ocasiones fue Sergio Pérez quien cruzó la línea de meta en primer lugar. Solo en Singapur ganó un rival de la escudería Red Bull, la estrella de Ferrari Carlos Sainz.

En vista de esta superioridad, no es de extrañar que el equipo de Milton Keynes lleve algún tiempo concentrado en el desarrollo del coche para la próxima temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo campeón del mundo se ve limitado en su trabajo en el túnel de viento por la penalización del límite presupuestario que ha cobrado.

Sin embargo, las lecciones no están perdidas, como señala Horner: "Apenas hemos mejorado nuestro rendimiento desde el parón veraniego, debido a las restricciones en el trabajo en el túnel de viento hemos decidido invertir el tiempo disponible en el RB20 para el año que viene y no seguir desarrollando el RB19. Pero eso no significa que no vayamos a aprender nada que podamos utilizar para 2024."

"Claro, siempre que aceptes que hay algo que aprender cuando pierdes, se aprende más en las derrotas. Pero incluso en las carreras que ganas, siempre hay algunas cosas que podrías haber hecho mejor", explicó el técnico de 49 años.

"Si nos fijamos en el fin de semana pasado, por ejemplo. El sábado estuvimos fuertes, pero el domingo nuestros rivales estuvieron cerca. Nunca puedes dormirte en los laureles", es consciente Horner. "Tienes que seguir empujando y mirando hacia delante porque está claro que todos los que están detrás de ti están haciendo lo mismo".

