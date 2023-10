Christian Horner : "On apprend aussi en gagnant".

Les stars de la Formule 1 ont disputé 18 Grands Prix cette année et un pilote Red Bull Racing est monté 17 fois sur la plus haute marche du podium. Max Verstappen, qui a été couronné champion pour la troisième fois consécutive au Qatar, a triomphé 15 fois et Sergio Pérez a franchi la ligne d'arrivée en premier à deux reprises. Il n'y a qu'à Singapour qu'un adversaire de l'équipe Red Bull Racing, la star de Ferrari Carlos Sainz, s'est imposé.

Au vu de cette supériorité, il n'est pas surprenant que l'équipe de Milton Keynes se concentre depuis un certain temps déjà sur le développement de la voiture pour la saison prochaine. D'autant plus que l'équipe championne du monde est limitée dans son travail en soufflerie par la pénalité de plafond budgétaire qu'elle a encaissée.

Pourtant, les leçons ne manquent pas, comme le souligne Horner : "Nous n'avons guère amélioré nos performances depuis la pause estivale, car en raison des restrictions imposées au travail en soufflerie, nous avons décidé d'investir le temps disponible dans la RB20 pour l'année prochaine et de ne plus développer la RB19. Mais cela ne veut pas dire que nous n'apprenons rien que nous puissions utiliser pour 2024".

"Bien sûr, tant que vous acceptez qu'il y a quelque chose à apprendre quand vous perdez, c'est dans les défaites que vous apprenez le plus. Mais même dans les courses que vous remportez, il y a toujours quelques choses que vous auriez pu mieux faire", explique le pilote de 49 ans.

"Si l'on regarde par exemple le week-end dernier. Nous étions très forts le samedi, mais le dimanche, nos adversaires étaient proches. Tu ne peux jamais t'endormir sur tes lauriers", explique Horner. "Tu dois continuer à accélérer et à regarder vers l'avant, car il est clair que tout le monde derrière toi fait la même chose".

2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps