Christian Horner: "Si impara anche quando si vince".

Il boss della Red Bull Racing Christian Horner ha festeggiato un successo dopo l'altro con Max Verstappen quest'anno. Ma questo non significa che la squadra campione del mondo non stia imparando nulla, sottolinea il britannico.

Le stelle della Formula 1 hanno disputato 18 Gran Premi quest'anno e 17 volte un pilota della Red Bull Racing ha brillato dal podio più alto. Max Verstappen, incoronato campione per la terza volta consecutiva in Qatar, ha trionfato 15 volte e per due volte è stato Sergio Pérez a tagliare per primo il traguardo. Solo a Singapore ha vinto un avversario del Red Bull Racing Team, la stella della Ferrari Carlos Sainz.

Alla luce di questa superiorità, non sorprende che il team di Milton Keynes si stia concentrando da tempo sullo sviluppo della vettura per la prossima stagione. Soprattutto perché il team campione del mondo è limitato nel lavoro in galleria del vento dalla penalizzazione del budget che ha incassato.

Tuttavia, la lezione non è persa, come sottolinea Horner: "Non abbiamo migliorato le nostre prestazioni dalla pausa estiva, e a causa delle restrizioni sul lavoro in galleria del vento abbiamo deciso di investire il tempo disponibile nella RB20 per il prossimo anno e di non sviluppare ulteriormente la RB19. Ma questo non significa che non impareremo nulla che potremo utilizzare per il 2024".

"Certo, a patto che si accetti che c'è qualcosa da imparare quando si perde, si impara di più nelle sconfitte. Ma anche nelle gare che vinci, ci sono sempre alcune cose che avresti potuto fare meglio", ha spiegato il 49enne.

Se si guarda allo scorso fine settimana, ad esempio, si può dire che siamo stati forti il sabato, ma il giorno dopo, in gara, non siamo riusciti a fare di più". Sabato eravamo forti, ma domenica i nostri avversari erano vicini. Non si può mai riposare sugli allori", è consapevole Horner. "Bisogna continuare a spingere e a guardare avanti perché è chiaro che tutti quelli dietro di noi stanno facendo lo stesso".

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo