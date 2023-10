Christian Horner: "Também se aprende quando se ganha".

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, celebrou um sucesso após outro com Max Verstappen este ano. Mas isso não significa que a equipa campeã do mundo não esteja a aprender nada, sublinha o britânico.

As estrelas da Fórmula 1 disputaram 18 Grandes Prémios este ano e 17 vezes um piloto da Red Bull Racing brilhou no lugar mais alto do pódio. Max Verstappen, que foi coroado campeão pela terceira vez consecutiva no Qatar, triunfou 15 vezes, e por duas vezes foi Sergio Pérez quem cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Só em Singapura é que um adversário da Red Bull Racing Team venceu, a estrela da Ferrari Carlos Sainz.

Tendo em conta esta superioridade, não é de estranhar que a equipa de Milton Keynes tenha vindo a concentrar-se no desenvolvimento do carro para a próxima época há já algum tempo. Especialmente porque a equipa campeã do mundo está limitada no seu trabalho no túnel de vento devido à penalização do limite orçamental que recebeu.

No entanto, as lições não estão perdidas, como salienta Horner: "Não melhorámos praticamente o nosso desempenho desde a pausa de verão. Devido às restrições impostas ao trabalho no túnel de vento, decidimos investir o tempo disponível no RB20 para o próximo ano e não desenvolver mais o RB19. Mas isso não significa que não vamos aprender nada que possamos utilizar em 2024".

"Claro, desde que aceitemos que há algo a aprender quando perdemos, aprendemos mais nas derrotas. Mas mesmo nas corridas que ganhamos, há sempre algumas coisas que poderíamos ter feito melhor", explicou o jogador de 49 anos.

"Se olharmos para o fim de semana passado, por exemplo. Estávamos fortes no sábado, mas no domingo os nossos adversários estavam muito próximos. Nunca se pode descansar sobre os louros", diz Horner. "Temos de continuar a esforçar-nos e a olhar em frente, porque é evidente que todos os que estão atrás de nós estão a fazer o mesmo."

2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo