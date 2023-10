Il GP del Messico in TV: Battaglia per la pole position

Alle 23.00 (le 15.00 in Messico), si parla di pole position per il tradizionale GP all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico del 28 ottobre. Grazie al nostro live ticker, non vi perderete quasi nulla.

Emozionante posizione di partenza nelle qualifiche del sabato in Messico. "Qui il campo è più vicino del solito, quindi l'opposizione dei nostri rivali è altrettanto forte", ha osservato il campione del mondo Max Verstappen dopo le prime due sessioni di prove all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

L'olandese ha fatto segnare due volte i tempi più veloci, ma nella seconda sessione i primi 16 piloti erano a meno di un secondo l'uno dall'altro!

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha valutato le qualifiche: "Sarà una battaglia senza esclusione di colpi per la pole position, con millesimi di secondo in gioco".

Dopo le prove libere (19.30 in Europa), le qualifiche inizieranno alle 23.00 in Europa, alle 15.00 qui in Messico. Vi terremo aggiornati con il nostro popolare live ticker a partire dalle 22.30. Come di consueto, qui troverete anche le date delle trasmissioni più importanti di ServusTV, ORF, Sky e SRF.





