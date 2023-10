Mick Schumacher : Ce qu'Alpine dit de son test

Mick Schumacher a testé une voiture de course d'endurance pour Alpine à Jerez de la Frontera (sud de l'Espagne). L'ancien pilote GP de Haas cherche une alternative à la Formule 1, car à l'exception du cockpit de Logan Sargeant chez Williams, toutes les places sont confirmées pour la saison 2024.

Mick parle de l'utilisation de l'hypercar Alpine : "C'était une toute autre sensation de conduite. La voiture est relativement grande et lourde. Le cockpit est fermé, ce qui a donné une impression de claustrophobie au début. Mais je m'y suis habitué relativement vite".

Selon Schumacher, le fait de ne pas vraiment voir les pneus avant est par exemple particulier. "On ne sait jamais si le pneu s'arrête ou non. On a des petites lumières qui l'indiquent, mais rien d'autre".

"Nous avions les réglages du Mans sur un circuit où il faut beaucoup d'appui. C'est pourquoi tout semblait lent et inerte. Mais bien sûr, cela vient aussi du poids de 1000 kilos".



Que va-t-il se passer maintenant ? Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a souligné que les Flèches d'argent garderaient Schumacher comme remplaçant si cela était compatible avec un engagement chez Alpine.



Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Bruno Famin, chef d'équipe intérimaire d'Alpine, déclare : "Nous sommes extrêmement satisfaits de la performance de Mick. Sa vitesse était bonne et il s'est rapidement intégré à l'équipe. Je pense qu'il était lui-même très satisfait. Nous discutons actuellement de ce que nous pouvons mettre en place ensemble pour la saison 2024. Nous n'en sommes pas encore là".





2e séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps