Mick Schumacher: cosa dice Alpine del suo test

Per la stagione 2024 del GP, quasi tutte le porte sono chiuse per Mick Schumacher. Il 24enne si sta quindi guardando intorno per trovare un'alternativa. Bruno Famin, capo squadra ad interim di Alpine, elogia il giovane tedesco.

Mick Schumacher ha testato un'auto da corsa di durata per Alpine a Jerez de la Frontera (Spagna meridionale). L'ex pilota della Haas GP sta cercando un'alternativa alla Formula 1, perché a parte l'abitacolo di Logan Sargeant alla Williams, tutti i posti sono confermati per la stagione 2024.

Mick ha parlato della guida dell'hypercar Alpine: "È stata un'esperienza di guida completamente diversa. L'auto è relativamente grande e pesante. L'abitacolo è chiuso e all'inizio mi sembrava un po' claustrofobico. Ma mi sono abituato relativamente in fretta".

Secondo Schumacher, il fatto che non si possano vedere gli pneumatici anteriori è speciale, ad esempio. "Non si nota mai se lo pneumatico si ferma o meno. Ci sono delle piccole luci che lo indicano, ma nient'altro".

"Avevamo l'assetto di Le Mans su una pista dove è necessaria molta deportanza. Per questo motivo tutto sembrava lento e fiacco. Ma naturalmente questo dipende anche dal peso di 1000 kg".



Dove andremo a finire? Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha sottolineato che le Frecce d'Argento terrebbero Schumacher come sostituto se si potesse conciliare con un impegno della Alpine.



Nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, Bruno Famin, team boss ad interim della Alpine, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti della prestazione di Mick. La sua velocità era giusta e si è inserito rapidamente nella squadra. Credo che anche lui fosse molto soddisfatto. Al momento stiamo parlando di cosa possiamo fare insieme per la stagione 2024. Non siamo ancora andati oltre.





2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo