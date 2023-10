Mick Schumacher: O que diz a Alpine sobre o seu teste

Para a época do GP de 2024, quase todas as portas estão fechadas para Mick Schumacher. Por isso, o jovem de 24 anos está à procura de uma alternativa. Bruno Famin, chefe de equipa interino da Alpine, elogia o jovem alemão.

Mick Schumacher testou um carro de corrida de resistência para a Alpine em Jerez de la Frontera (sul de Espanha). O antigo piloto da Haas GP está à procura de uma alternativa à Fórmula 1, porque, à exceção do cockpit de Logan Sargeant na Williams, todos os lugares estão confirmados para a época de 2024.

Mick sobre a condução do hipercarro Alpine: "Foi uma experiência de condução completamente diferente. O carro é relativamente grande e pesado. O cockpit é fechado, o que me fez sentir um pouco claustrofóbico no início. Mas habituei-me a ele relativamente depressa".

De acordo com Schumacher, o facto de não se conseguir ver os pneus da frente é especial, por exemplo. "Nunca se nota se o pneu pára ou não. Há pequenas luzes que indicam isso, mas nada mais."

"Tínhamos a configuração de Le Mans numa pista onde é necessária muita força descendente. É por isso que tudo parecia lento e lento. Mas é claro que isso também se deve ao peso de 1000 quilogramas."



Para onde vamos a partir daqui? O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, sublinhou que os Flechas de Prata manteriam Schumacher como substituto se isso pudesse ser conciliado com um compromisso da Alpine.



No paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, Bruno Famin, chefe de equipa interino da Alpine, afirma: "Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho do Mick. A sua velocidade estava certa e ele adaptou-se rapidamente à equipa. Penso que ele próprio também ficou bastante satisfeito. Estamos atualmente a falar sobre o que podemos fazer em conjunto para a época de 2024. Ainda não avançámos muito.





