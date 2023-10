Mike Krack (Aston Martin) à Lance Stroll : Juste une raclée

Des milliers de pilotes de course en rêvent : être l'un des 20 seuls pilotes à pouvoir disputer des Grands Prix dans le monde entier. L'un de ces 20 pilotes donne généralement l'impression de ne pas vouloir être là : Lance Stroll. A bientôt 25 ans, il court derrière Fernando Alonso chez Aston Martin, comme le feraient la plupart de ses camarades d'écurie, mais l'attitude du Canadien donne à réfléchir.

Au Qatar, Stroll a été éliminé prématurément lors des qualifications, a ensuite jeté son volant hors du cockpit dans les stands et a poussé son physiothérapeute Henry Howe sur le côté - uniquement parce que celui-ci lui a rappelé que lui, Stroll, devait d'abord passer sur la balance de la FIA après son élimination.

Plus tard, Stroll a donné une interview inacceptable, avec sept mots de réponse à trois questions, et c'est dans ce style qu'elle se poursuit au Texas : visage morose, réponses sans joie, tout le langage corporel de Stroll respire - qu'est-ce que je fais ici ?

Cela a également donné lieu à des critiques de la part du champion de Formule 1 Jenson Button : "C'est dans la nature des choses qu'un pilote de course soit un peu stressé de temps en temps. Mais il s'agit alors de savoir comment tu gères cette pression. C'est un sport d'adultes, donc un pilote doit se comporter de la même façon".



Mais le patron de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, prend la défense de son pilote dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez : "Lance n'a reçu que des coups de votre part pendant trois ou quatre mois maintenant. Je suis donc content qu'il ait fini septième au Texas. J'espère que ce solide résultat apportera un peu de sérénité".



Il s'agit de la première course aux points de Stroll après la pause estivale de la Formule 1.



Mike Krack poursuit : "Tout cela n'est pas non plus facile pour l'équipe, car la moindre petite erreur est immédiatement mise sur la balance par le public. J'espère que les récentes améliorations apportées à la voiture lui conviennent un peu. Il est important pour nous qu'il marque régulièrement des points, en raison de notre lutte pour la Coupe des constructeurs".



Là, Aston Martin est relégué à la cinquième place derrière McLaren, à six points près.





2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps