Mike Krack (Aston Martin) a Lance Stroll: Solo battute

Il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll si è distinto a lungo per la sua svogliatezza, come se non volesse affatto essere in Formula 1. Il suo capo squadra Mike Krack si schiera in difesa del canadese. Il suo capo squadra Mike Krack prende le difese del canadese.

Migliaia di piloti da corsa lo sognano: essere uno dei soli 20 piloti al mondo a guidare i Gran Premi. Uno di questi 20 piloti di solito sembra che non voglia nemmeno essere qui: Lance Stroll. Il venticinquenne che presto guiderà dietro Fernando Alonso all'Aston Martin, beh, la maggior parte dei compagni di scuderia probabilmente lo farebbe, ma l'atteggiamento del canadese fa riflettere.

In Qatar, Stroll è stato eliminato presto nelle qualifiche, poi, ai box, ha lanciato il volante fuori dall'abitacolo e ha spinto il suo fisioterapista Henry Howe da parte - solo perché gli ha ricordato che lui, Stroll, deve andare prima sulla bilancia della FIA dopo essere stato eliminato.

In seguito, Stroll ha rilasciato un'intervista inaccettabile, con sette parole di risposta a tre domande, in questo stile che continua in Texas: viso imbronciato, risposte senza gioia, l'intero linguaggio del corpo di Stroll irradia - cosa ci faccio qui comunque?

Questo ha attirato anche le critiche del campione di Formula 1 Jenson Button: "È nella natura delle cose che un pilota da corsa sia un po' stressato di tanto in tanto. Ma poi si tratta di gestire la pressione. Questo è uno sport per adulti, quindi è così che un pilota dovrebbe comportarsi".



Ma il boss del team Aston Martin, Mike Krack, ha preso a cuore il suo pilota nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez: "Lance ha ricevuto solo botte da voi ragazzi da tre o quattro mesi a questa parte. Sono quindi felice che sia arrivato settimo in Texas. Spero che questo solido risultato porti un po' di pace".



Si tratta del primo piazzamento a punti per Stroll dopo la pausa estiva della Formula 1.



Mike Krack ha continuato: "Tutto questo non è facile nemmeno per il team, perché ogni piccolo errore viene immediatamente messo sul piatto d'oro dal pubblico. Spero che i recenti miglioramenti apportati alla vettura lo aiutino un po'. Per noi è importante che faccia punti con regolarità per la nostra lotta nella Coppa Costruttori".



L'Aston Martin è scesa al quinto posto dietro la McLaren, con sei punti di vantaggio.





