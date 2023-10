Mike Krack (Aston Martin) para Lance Stroll: Apenas a bater

Milhares de pilotos sonham com isso: ser um dos 20 pilotos em todo o mundo a conduzir Grandes Prémios. Um desses 20 pilotos parece que nem sequer quer estar aqui: Lance Stroll. O jovem de 25 anos conduz atrás de Fernando Alonso na Aston Martin, bem, a maioria dos colegas de equipa provavelmente o faria; mas a atitude do canadiano faz-nos pensar.

No Qatar, Stroll foi eliminado no início da qualificação e, nas boxes, atirou o volante para fora do cockpit e empurrou o seu fisioterapeuta Henry Howe para o lado - apenas porque este lhe lembrou que ele, Stroll, tem de ir primeiro à balança da FIA depois de ser eliminado.

Mais tarde, Stroll deu uma entrevista inaceitável, com sete palavras de resposta a três perguntas, estilo que continua no Texas: cara triste, respostas sem alegria, toda a linguagem corporal de Stroll irradia - o que é que estou aqui a fazer?

Isto também suscitou críticas do campeão de Fórmula 1 Jenson Button: "Faz parte da natureza das coisas que um piloto de corridas fique um pouco stressado de vez em quando. Mas o que importa é a forma como se lida com essa pressão. Este é um desporto para adultos, por isso é assim que um piloto se deve comportar".



Mas o chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, leva o seu piloto à risca no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez: "O Lance só tem sido maltratado por vocês há três ou quatro meses. Por isso, estou contente por ele ter terminado em sétimo no Texas. Espero que este resultado sólido traga um pouco de paz".



É o primeiro resultado de Stroll nos pontos após a pausa de verão da Fórmula 1.



Mike Krack continuou: "Tudo isto também não é fácil para a equipa, porque cada pequeno erro é imediatamente colocado na escala de ouro pelo público. Espero que as recentes melhorias no carro o ajudem um pouco. É importante para nós que ele pontue regularmente por causa da nossa luta na Taça dos Construtores".



Foi aí que a Aston Martin caiu para quinto, atrás da McLaren, por seis pontos.





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo