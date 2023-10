3ª sesión libre México: Verstappen 1º, Albon sensacional

Tercera sesión de entrenamientos del tradicional GP de México, última oportunidad para los 20 pilotos de afinar la puesta a punto de sus bólidos antes de que comience la calificación a las 23.00 hora europea.

Con 21 grados y nubes inofensivas en el cielo, los pilotos salieron a la pista con 42 grados de temperatura. Jenson Button, campeón de Fórmula 1: "Uno de los grandes problemas aquí es que cuanto más se calienta la pista, más difícil es la gestión de los neumáticos. Aquí los neumáticos tienden a sobrecalentarse rápidamente. Por no hablar de los problemas de refrigeración de los motores y los frenos con el aire enrarecido. Los pilotos tienen que tener mucho cuidado de no conducir con una palanca. Además, los neumáticos están al límite. Los neumáticos blandos sólo duran una vuelta en la pista caliente".

Primer mejor tiempo de Valtteri Bottas, que obviamente se siente cómodo con el Alfa Romeo aquí. Al Alfa Romeo no le gustan los baches como en Texas, y la pista de México es tan suave como una mesa de billar cuando se mide con eso.

El mejor tiempo del finlandés sólo duró hasta que los Ferrari salieron a pista: Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz, como en los dos primeros entrenamientos libres. Lando Norris en el McLaren en 3ª posición, pero la vuelta llena de errores de pilotaje.



Lewis Hamilton parecía más cómodo en el Mercedes que el viernes: nuevo mejor tiempo, 69 milésimas por delante de Leclerc. Luego llegó George Russell, ¡casi seis décimas más rápido que Hamilton!



El piloto alpino Pierre Gasly giró a la entrada del paso por el estadio, pero logró evitar un impacto.



Los diez primeros tras 15 minutos: Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tsunoda, Ocon, Bottas y Zhou. El australiano Piastri refunfuñó por radio: "La maniobrabilidad y el agarre en el eje trasero son terribles".



No fue hasta pasados 20 minutos cuando el campeón del mundo Max Verstappen se dejó ver en pista por primera vez, al igual que Nico Hülkenberg en el coche de carreras de Haas. Red Bull Racing suele mantener a los pilotos en boxes durante bastante tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres, ya que la pista se vuelve cada vez más rápida.



Carlos Sainz falló en otra vuelta rápida en un bordillo y luego fue retenido por Bottas, Hülkenberg se movió hasta el octavo - pero ahora Max Verstappen y Sergio Pérez tomaron una carrera.



Pérez bloqueó brevemente la rueda delantera izquierda en su vuelta rápida, además de otros percances, sólo cuarto. El coche de Verstappen parecía nervioso, el holandés a 73 milésimas de Russell en segunda posición.



El piloto de Haas Kevin Magnussen informó de que una rueda estaba suelta, volvió a boxes. La rueda trasera izquierda resultó estar dañada, por lo que el danés esperó hasta el final de la sesión para disparar su último juego de neumáticos disponible.



El piloto de Williams Logan Sargeant causó sensación con su 6ª posición. Tras la descalificación de Hamilton y Leclerc, ascendió hasta la 10ª posición en Texas, convirtiéndose en el primer estadounidense en puntuar en la Fórmula 1 desde Michael Andretti en Monza en 1993 y el primero en un GP de casa desde Eddie Cheever en Phoenix en 1990.



Clasificación después de 30 minutos: Russell, Verstappen, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Sargeant, Albon y Norris, Hülkenberg en P13, Alonso sólo en P14.



Daniel Ricciardo ha subido a la P4, el australiano lo ha estado haciendo bien aquí todo el fin de semana. El buen tiempo de Daniel también se debe al rebufo de su compañero Tsunoda. Ricciardo consiguió la pole aquí en 2018.



A Max Verstappen le cambiaron la puesta a punto y volvió a salir a pista con neumáticos blandos: nuevo mejor tiempo, 215 milésimas por delante de Russell.



Fernando Alonso subió a P11, pero con neumáticos medios; la mayoría de los pilotos ahora están ocupados con las tandas de resistencia.



Williams se ha mostrado fuerte todo el fin de semana: nuevo mejor tiempo de Alex Albon tras 43 minutos, cuatro décimas por delante de Max Verstappen, ¡vaya! Aunque los rivales tengan más combustible en el depósito, es un gran tiempo del británico tailandés.



Los pilotos están rodando ahora más con neumáticos blandos de nuevo, el orden seguía cambiando. Russell y Piastri avanzaban, el mejor tiempo de Albon se mantenía.



Lewis Hamilton parecía perplejo por radio por la diferencia de tres décimas respecto a George Russell: "¿Dónde he perdido todo ese tiempo?", se preguntaba la estrella de Mercedes.



A falta de 10 minutos, Verstappen puso las cosas en su sitio: nuevo mejor tiempo, 70 milésimas por delante de Albon y Sergio Pérez, el mismo orden que en los primeros entrenamientos.



Luego llegaron los pilotos de Ferrari: Pero Leclerc fue retenido por Magnussen, Sainz se deslizó junto a la pista para evitar el Aston Martin de Stroll. Carlos por radio: "Si no hay penalización por eso, entonces ya no entiendo el mundo".



Sólo la sesión de clasificación mostrará lo rápidos que son realmente los Ferrari.





3ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.139

04 George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.505

06- Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07 - Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +0,563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0.593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.612

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.635

11º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, +0.831

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.083

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.207

15º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.406

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.433

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.584

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.622

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1.952





2ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo