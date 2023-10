3e séance d'essais au Mexique : Verstappen 1er, Albon sensationnel

Troisième séance d'essais du traditionnel GP du Mexique, dernière occasion pour les 20 pilotes de peaufiner les réglages de leurs voitures de course avant les qualifications prévues à 23h00, heure européenne.

C'est par 21 degrés et des nuages inoffensifs dans le ciel que les pilotes se sont élancés sur la piste chauffée à 42 degrés. Le champion de Formule 1 Jenson Button : "L'un des grands problèmes ici est que plus la piste est chaude, plus la gestion des pneus est difficile. Les pneus ont vite tendance à surchauffer ici. Sans parler des problèmes de refroidissement des moteurs et des freins dans l'air raréfié. Les pilotes doivent faire très attention à ne pas rouler avec un pied de biche. Dans ce cas, les pneus sont à bout de souffle. Les pneus tendres ne tiennent pas plus d'un tour sur une piste aussi chaude".

Meilleur temps précoce de Valtteri Bottas, qui se sent visiblement bien ici avec l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo n'aime pas les bosses comme au Texas et, par rapport à cela, la piste de Mexico est aussi lisse qu'une table de billard.

Le meilleur temps du Finlandais n'a tenu que jusqu'à l'entrée en piste des Ferrari - Charles Leclerc devant Carlos Sainz, comme lors des deux premières séances d'essais libres. Lando Norris, dans la McLaren, a pris la troisième place, mais son tour était plein d'erreurs de pilotage.



Lewis Hamilton semblait plus à l'aise dans sa Mercedes que vendredi : nouveau meilleur temps, 69 millièmes de seconde devant Leclerc. Puis George Russell est arrivé, presque six dixièmes plus vite qu'Hamilton !



Le pilote Alpine Pierre Gasly a tourné à l'entrée du passage du stade, mais a pu éviter un impact.



Top 10 après 15 minutes : Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tsunoda, Ocon, Bottas et Zhou. L'Australien Piastri maugréait à la radio : "La tenue de route et l'adhérence sur l'essieu arrière sont épouvantables".



Ce n'est qu'après 20 minutes que le champion du monde Max Verstappen s'est laissé voir pour la première fois sur la piste, tout comme Nico Hülkenberg dans la voiture de course Haas. Lors de la troisième séance d'essais libres, Red Bull Racing garde souvent ses pilotes dans le box pendant un bon moment, alors que la piste devient de plus en plus rapide.



Carlos Sainz a raté un autre tour rapide sur un trottoir et a ensuite été retenu par Bottas, Hülkenberg est remonté à la huitième place - mais c'est maintenant Max Verstappen et Sergio Pérez qui ont pris leur élan.



Pérez a brièvement laissé sa roue avant gauche se bloquer lors de son tour rapide, puis il a commis d'autres erreurs et n'a terminé que quatrième. La voiture de Verstappen semblait nerveuse, le Néerlandais a terminé deuxième à 73 millièmes de Russell.



Kevin Magnussen, le pilote Haas, a signalé qu'une roue était desserrée et qu'il rentrait au stand. La roue arrière gauche s'est avérée endommagée, le Danois a donc attendu la fin de la séance pour tirer son dernier train de pneus disponible.



Le pilote Williams Logan Sargeant s'est fait remarquer avec sa sixième place. Après la disqualification de Hamilton et de Leclerc, il est remonté à la 10e place au Texas, devenant ainsi le premier Américain à marquer des points en Formule 1 depuis Michael Andretti à Monza en 1993 et le premier au GP à domicile depuis Eddie Cheever à Phoenix en 1990 !



Situation après 30 minutes : Russell, Verstappen, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Sargeant, Albon et Norris, Hülkenberg en P13, Alonso seulement en P14.



Daniel Ricciardo est remonté à la 4e place, l'Australien a bien roulé ici tout le week-end. Le bon temps au tour de Daniel a également été obtenu grâce au sillage de son coéquipier Tsunoda. Ricciardo avait décroché la pole ici en 2018.



Max Verstappen a fait modifier les réglages et est reparti en piste avec des pneus tendres : nouveau meilleur temps, 215 millièmes devant Russell.



Fernando Alonso s'est hissé à la 11e place, mais avec des pneus médiums ; la plupart des pilotes sont maintenant occupés à faire des essais d'endurance.



Williams a été forte tout le week-end - nouveau meilleur temps d'Alex Albon après 43 minutes, quatre dixièmes devant Max Verstappen, waouh ! Même si ses adversaires ont plus de carburant dans le réservoir, c'est un excellent temps au tour pour le Britannique d'origine thaïlandaise.



Les pilotes sont maintenant de nouveau plus nombreux à rouler en pneus tendres, l'ordre a constamment changé. Russell et Piastri ont avancé, le meilleur temps d'Albon a tenu bon.



Lewis Hamilton semblait perplexe à la radio concernant les trois dixièmes de retard sur George Russell : "Où ai-je perdu tout ce temps ?" demandait la star de Mercedes.



A 10 minutes de la fin, Verstappen a remis les pendules à l'heure : nouveau meilleur temps, 70 millièmes devant Albon et Sergio Pérez, le même ordre que lors de la première séance d'essais.



Puis les pilotes Ferrari sont arrivés : mais Leclerc a été retenu par Magnussen, Sainz a glissé à côté de la piste pour éviter l'Aston Martin de Stroll. Carlos à la radio : "Si cela n'entraîne pas de pénalité, je ne comprends plus le monde".



Il faudra attendre les qualifications pour connaître la vitesse réelle des Ferrari.





3ème séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,887 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04. George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,831

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20e Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2ème séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps