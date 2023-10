3° prova Messico: Verstappen 1°, Albon sensazionale

Terza sessione di prove per il tradizionale GP del Messico, l'ultima occasione per i 20 piloti di mettere a punto l'assetto delle loro auto da corsa prima dell'inizio delle qualifiche alle 23.00 ora europea.

Con 21 gradi e innocue nuvole in cielo, i piloti sono scesi in pista con 42 gradi di temperatura. Il campione di Formula 1 Jenson Button: "Uno dei problemi principali qui è che più la pista si scalda, più la gestione degli pneumatici diventa difficile. Qui gli pneumatici tendono a surriscaldarsi rapidamente. Per non parlare dei problemi di raffreddamento dei motori e dei freni nell'aria rarefatta. I piloti devono stare molto attenti a non guidare con un piede di porco. I pneumatici, poi, sono allo stremo. Le gomme morbide durano solo un giro sulla pista calda".

Il miglior tempo è stato ottenuto da Valtteri Bottas, che ovviamente si sente a suo agio con l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo non ama i dossi come in Texas, e il tracciato messicano è liscio come un tavolo da biliardo se confrontato con questo.

Il miglior tempo del finlandese è durato solo fino a quando le Ferrari sono scese in pista: Charles Leclerc ha preceduto Carlos Sainz, come nelle prime due prove libere. Lando Norris con la McLaren si è piazzato terzo, ma il giro è stato pieno di errori di guida.



Lewis Hamilton è sembrato più a suo agio sulla Mercedes rispetto al venerdì: nuovo miglior tempo, 69 millesimi di secondo davanti a Leclerc. Poi è arrivato George Russell, quasi sei decimi più veloce di Hamilton!



Il pilota alpino Pierre Gasly si è dimenato all'ingresso del passaggio dello stadio, ma è riuscito a evitare un impatto.



Top ten dopo 15 minuti: Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tsunoda, Ocon, Bottas e Zhou. L'australiano Piastri ha brontolato alla radio: "La maneggevolezza e l'aderenza sull'asse posteriore sono terribili".



Solo dopo 20 minuti il campione del mondo Max Verstappen si è fatto vedere in pista per la prima volta, così come Nico Hülkenberg sulla vettura da corsa Haas. La Red Bull Racing spesso tiene i piloti ai box per un bel po' nella terza sessione di prove libere, dato che la pista diventa sempre più veloce.



Carlos Sainz ha sbagliato un altro giro veloce su un cordolo ed è stato poi trattenuto da Bottas, Hülkenberg è passato all'8° posto - ma ora Max Verstappen e Sergio Pérez hanno preso la rincorsa.



Pérez ha bloccato brevemente la ruota anteriore sinistra durante il suo giro veloce, oltre ad altri inconvenienti, solo quarto. La macchina di Verstappen sembrava nervosa, l'olandese era a 73 millesimi da Russell in seconda posizione.



Il pilota della Haas Kevin Magnussen ha segnalato che una ruota era allentata ed è rientrato ai box. La ruota posteriore sinistra si è rivelata danneggiata, quindi il danese ha aspettato la fine della sessione per montare l'ultimo treno di pneumatici disponibile.



Il pilota della Williams Logan Sargeant si è fatto notare con il 6° posto. Dopo la squalifica di Hamilton e Leclerc, è salito al 10° posto in Texas, diventando così il primo statunitense a ottenere punti in Formula 1 dopo Michael Andretti a Monza nel 1993 e il primo in un GP di casa dopo Eddie Cheever a Phoenix nel 1990!



Classifica dopo 30 minuti: Russell, Verstappen, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Sargeant, Albon e Norris, Hülkenberg in P13, Alonso solo in P14.



Daniel Ricciardo è salito in P4, l'australiano si è comportato bene qui per tutto il weekend. Il buon tempo sul giro di Daniel è arrivato anche grazie alla scia del suo compagno di scuderia Tsunoda. Ricciardo ha ottenuto la pole qui nel 2018.



Max Verstappen ha cambiato l'assetto ed è sceso di nuovo in pista con gomme morbide: nuovo miglior tempo, 215 millesimi davanti a Russell.



Fernando Alonso è salito in P11, ma con gomme medie; la maggior parte dei piloti è ora impegnata in prove di durata.



La Williams è stata forte per tutto il weekend: nuovo miglior tempo di Alex Albon dopo 43 minuti, con quattro decimi di vantaggio su Max Verstappen, wow! Anche se gli avversari hanno più carburante nel serbatoio, questo è un ottimo tempo per il britannico thailandese.



I piloti hanno ripreso a girare con le gomme morbide e l'ordine è cambiato. Russell e Piastri sono saliti, mentre Albon ha mantenuto il suo miglior tempo.



Lewis Hamilton sembra perplesso via radio per il distacco di tre decimi da George Russell: "Dove ho perso tutto questo tempo?", si chiede la stella della Mercedes.



A 10 minuti dalla fine, Verstappen ha messo le cose in chiaro: nuovo miglior tempo, 70 millesimi davanti ad Albon e Sergio Pérez, lo stesso ordine delle prime prove.



Poi sono arrivati i piloti Ferrari: Leclerc è stato bloccato da Magnussen, Sainz è scivolato a bordo pista per evitare l'Aston Martin di Stroll. Carlos alla radio: "Se non c'è una penalità per questo, allora non capisco più il mondo".



Solo la sessione di qualifiche mostrerà quanto le Ferrari siano davvero veloci.





3° prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04 George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.505

06 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.550

07-Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +0.563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0.593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.612

10° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.831

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.030

13° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.083

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.207

15° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.406

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.433

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.584

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.622

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1.952





2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo