3º treino México: Verstappen em 1º, Albon sensacional

Terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México: melhor tempo para Max Verstappen, bom desempenho de Alex Albon no Williams, mas Hamilton desilude.

Terceira sessão de treinos para o tradicional GP do México, a última oportunidade para os 20 pilotos afinarem o set-up dos seus carros de corrida antes da qualificação começar às 23h00, hora europeia.

Com 21 graus e nuvens inofensivas no céu, os pilotos entraram na pista quente de 42 graus. O campeão de Fórmula 1 Jenson Button: "Um dos grandes problemas aqui - quanto mais quente a pista fica, mais difícil é a gestão dos pneus. Os pneus tendem a sobreaquecer rapidamente aqui. Já para não falar dos problemas de arrefecimento dos motores e dos travões com o ar rarefeito. Os pilotos têm de ter muito cuidado para não conduzirem com um pé de cabra. Depois, os pneus estão no fim da sua vida útil. Os pneus macios só duram uma volta na pista quente".

O primeiro tempo de Valtteri Bottas, que obviamente se sente confortável com a Alfa Romeo aqui. A Alfa Romeo não gosta de solavancos como no Texas, e a pista do México é tão suave como uma mesa de bilhar quando comparada com isso.

O tempo mais rápido do finlandês só durou até os Ferraris entrarem na pista - Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz, como nos dois primeiros treinos livres. Lando Norris na McLaren em 3º, mas a volta cheia de erros de condução.



Lewis Hamilton parecia mais confortável no Mercedes do que na sexta-feira: novo melhor tempo, 69 milésimos de segundo à frente de Leclerc. Depois vem George Russell, quase seis décimos mais rápido que Hamilton!



O piloto da Alpine, Pierre Gasly, gingou à entrada da passagem do estádio, mas conseguiu evitar um impacto.



Os dez primeiros após 15 minutos: Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tsunoda, Ocon, Bottas e Zhou. O australiano Piastri resmungou no rádio: "A maneabilidade e a aderência do eixo traseiro são terríveis".



Só ao fim de 20 minutos é que o campeão do mundo Max Verstappen se deixou ver em pista pela primeira vez, tal como Nico Hülkenberg no carro de corrida da Haas. A Red Bull Racing costuma manter os pilotos nas boxes durante bastante tempo na terceira sessão de treinos livres, uma vez que a pista está cada vez mais rápida.



Carlos Sainz perdeu mais uma volta rápida num lancil e foi atrasado por Bottas, Hülkenberg subiu para 8º - mas agora Max Verstappen e Sergio Pérez fizeram uma corrida.



Pérez travou brevemente a roda dianteira esquerda em sua volta rápida, além de outros contratempos, ficando apenas em quarto. O carro de Verstappen parecia nervoso, o holandês 73 milésimos atrás de Russell em segundo.



O piloto da Haas, Kevin Magnussen, relatou que uma roda estava solta, ele voltou para os boxes. A roda traseira esquerda estava danificada, pelo que o dinamarquês esperou até ao final da sessão para usar o último jogo de pneus disponível.



O piloto da Williams, Logan Sargeant, impressionou com o 6º lugar. Após a desqualificação de Hamilton e Leclerc, ele subiu para 10º no Texas, tornando-se o primeiro marcador de pontos de Fórmula 1 dos EUA desde Michael Andretti em Monza em 1993 e o primeiro num GP em casa desde Eddie Cheever em Phoenix em 1990!



Classificação após 30 minutos: Russell, Verstappen, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Sargeant, Albon e Norris, Hülkenberg em P13, Alonso apenas em P14.



Daniel Ricciardo subiu para P4, o australiano tem estado bem aqui durante todo o fim de semana. O bom tempo de volta de Daniel também veio de um slipstream de seu companheiro de estábulo Tsunoda. Ricciardo fez a pole aqui em 2018.



Max Verstappen teve a configuração alterada e voltou à pista com pneus macios: novo melhor tempo, 215 milésimos à frente de Russell.



Fernando Alonso subiu para P11, mas com pneus médios; a maioria dos pilotos está agora ocupada com corridas de resistência.



A Williams tem sido forte durante todo o fim de semana - novo melhor tempo de Alex Albon após 43 minutos, quatro décimos à frente de Max Verstappen, uau! Mesmo que os adversários tenham mais combustível no depósito, este é um excelente tempo de volta do britânico tailandês.



Os pilotos estão agora a rodar mais com pneus macios e a ordem continua a mudar. Russell e Piastri subiram, o melhor tempo de Albon manteve-se.



Lewis Hamilton parecia perplexo no rádio com a diferença de três décimos para George Russell: "Onde é que eu perdi todo este tempo?



A 10 minutos do final, Verstappen estabeleceu o recorde - novo tempo mais rápido, 70 milésimos à frente de Albon e Sergio Pérez, a mesma ordem do primeiro treino.



Depois vieram os pilotos da Ferrari: mas Leclerc ficou retido por Magnussen, Sainz deslizou junto à pista para evitar o Aston Martin de Stroll. Carlos no rádio: "Se não há penalização para isso, então já não percebo o mundo".



Apenas a sessão de qualificação mostrará o quão rápido os Ferraris realmente são.





3º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,070 seg

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04º George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,831

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo