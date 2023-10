Alex Albon 2º tras Verstappen: asombro en Williams

¡Vaya vuelta! En la tercera sesión de entrenamientos libres del tradicional GP de México, el londinense Alex Albon, de 27 años, marcó el segundo mejor tiempo en pista, a sólo 70 milésimas del líder Max Verstappen.

El séptimo clasificado del Mundial 2020 ya había marcado el segundo mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos, también por detrás de Verstappen y por delante de Sergio Pérez, a quien Albon tuvo que dejar paso en Red Bull Racing a finales de 2020. Alex no corrió durante un año y lleva en Williams desde principios de 2022.

El campeón de Fórmula 1 Jenson Button dice: "Todo el mundo sabe lo ventoso que es el coche de carreras Williams, las mediciones de radar en la pista siempre lo muestran. Pero esta vez es realmente la hostia".

No obstante, Button, embajador de la marca Williams, se muestra cauto: "Me imagino que los rivales no han rodado todos con el depósito casi vacío todavía, y los dos pilotos de Ferrari no pudieron hacer una vuelta rápida en el tercer entrenamiento, pero aun así, primero hay que hacer un tiempo así."



Dave Robson es el responsable del rendimiento de los coches de carreras en Williams. El técnico dice: "Sinceramente, nosotros mismos estamos un poco asombrados con estos tiempos".



"Lo que podemos ver: Alex tiene plena confianza en el coche, desde la primera vuelta en México, y cuando un piloto se siente cómodo corriendo con coches, es más fácil que marque tiempos rápidos. También vemos con Logan Sargeant que nuestro coche es competitivo aquí".



"Aquí no se trata sólo de toda la carga aerodinámica, se trata de la eficiencia aerodinámica, y parece que estamos haciendo un buen trabajo para equilibrar la carga aerodinámica y la refrigeración en este momento."



El propio Albon dice modestamente: "Está yendo mejor de lo esperado. Pero teníamos una buena puesta a punto desde el principio y hemos podido mejorar todo el tiempo. Suponía que los demás equipos estaban pasando un poco de apuros".



Pero al final de la tercera sesión de entrenamientos, esas escuderías deberían haber recuperado terreno, aunque Alex Albon vuelve a ser el primer perseguidor de Verstappen. Alex: "Aquí el manejo es siempre un poco extraño. Debido al poco aire, el coche se siente nervioso a pesar de las alas muy inclinadas. Me mantengo fiel a mi objetivo: acabar entre los diez primeros estaría bien, acabar entre los cinco primeros me haría soñar."



Mejor clasificación de Albon esta temporada: 4º en la parrilla en condiciones mixtas en Zandvoort, 6º en la parrilla en condiciones de seco en Monza.





3ª sesión libre, México

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min

02º Alex Albon (T), Williams, +0.070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.139

04º George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.505

06- Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07 - Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +0,563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0.593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.612

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.635

11º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, +0.831

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.083

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.207

15º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.406

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.433

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.584

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.622

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1.952





2ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo