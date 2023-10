Alex Albon 2e derrière Verstappen : stupeur chez Williams

Ouah, quel tour ! Le Londonien Alex Albon, 27 ans, a signé le deuxième meilleur temps au tour lors de la troisième séance d'essais libres du traditionnel GP du Mexique, à seulement 70 millièmes du leader Max Verstappen.

Lors de la première séance d'essais, le septième du championnat du monde 2020 s'était déjà illustré avec le deuxième meilleur temps, également derrière Verstappen, mais aussi devant Sergio Pérez, pour lequel Albon a dû céder sa place chez Red Bull Racing fin 2020. Pendant un an, Alex n'a pas couru, mais depuis début 2022, il est au volant de la Williams.

Le champion de Formule 1 Jenson Button déclare : "Tout le monde sait à quel point la voiture de course de Williams est résistante au vent, les mesures radar effectuées sur le circuit le montrent régulièrement. Mais ce temps, c'est vraiment le pied".

L'ambassadeur de la marque Williams, Button, reste néanmoins prudent : "Je peux imaginer que les adversaires n'ont pas encore tous roulé avec un réservoir presque vide, et les deux pilotes Ferrari n'ont pas pu faire un tour rapide lors de la troisième séance d'essais, mais malgré tout, tu dois d'abord réaliser un tel temps".



Chez Williams, Dave Robson est responsable de la performance des voitures de course. Le technicien déclare : "Honnêtement - nous sommes nous-mêmes un peu étonnés de ces temps".



"Ce que nous pouvons voir : Alex a une confiance totale dans la voiture dès le premier tour au Mexique, et lorsqu'un pilote se sent à l'aise dans la voiture de course, il lui est plus facile de réaliser des temps rapides. Nous voyons aussi avec Logan Sargeant que notre voiture est compétitive ici".



"Ici, il ne s'agit pas seulement de l'appui total, il s'agit de l'efficacité aérodynamique, et nous semblons actuellement bien réussir le grand écart entre l'appui et le refroidissement".



Albon lui-même déclare modestement : "Les choses se passent mieux que prévu. Mais nous avons eu de bons réglages dès le début et nous avons pu nous améliorer constamment. Je partais du principe que les autres équipes avaient simplement un peu plus de mal".



Mais à la fin d'une troisième séance d'essais, ces écuries devraient avoir gagné du terrain - mais Alex Albon est à nouveau le premier poursuivant de Verstappen. Alex : "Ici, la maniabilité est toujours un peu étrange. En raison de la faible densité de l'air, la voiture semble nerveuse malgré les ailerons relevés. Je m'en tiens à mon objectif - une place dans le top 10 serait bien, une place dans le top 5 me rendrait fou de joie".



La meilleure performance d'Albon en qualifications cette saison : 4e sur la grille de départ en conditions mixtes à Zandvoort, 6e sur la piste sèche à Monza.





3e séance d'essais, Mexique

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,887 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04. George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,831

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20e Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2ème séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps