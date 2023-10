Alex Albon 2° dietro Verstappen: stupore per la Williams

Wow, che giro! Nella terza sessione di prove libere del tradizionale GP del Messico, il ventisettenne londinese Alex Albon ha fatto registrare il secondo miglior tempo in pista, a soli 70 millesimi dal leader Max Verstappen.

Il settimo pilota del Campionato del Mondo 2020 aveva già ottenuto il secondo tempo nella prima sessione di prove, sempre dietro a Verstappen e davanti a Sergio Pérez, per il quale Albon ha dovuto lasciare il posto alla Red Bull Racing alla fine del 2020. Alex non ha corso per un anno ed è alla Williams dall'inizio del 2022.

Il campione di Formula 1 Jenson Button afferma: "Tutti sanno quanto sia ventosa la vettura da corsa Williams, le misurazioni radar in pista lo dimostrano sempre. Ma questa volta è davvero uno schifo".

Tuttavia, l'ambasciatore del marchio Williams Button rimane cauto: "Posso immaginare che gli avversari non abbiano ancora guidato tutti con i serbatoi quasi vuoti, ed entrambi i piloti della Ferrari non sono riusciti a fare un giro veloce nelle terze prove, ma comunque, prima bisogna fare un tempo del genere".



Dave Robson è responsabile delle prestazioni delle vetture da corsa della Williams. Il tecnico afferma: "Onestamente, siamo un po' stupiti di questi tempi".



"Quello che possiamo vedere: Alex ha piena fiducia nella vettura, fin dal primo giro in Messico, e quando un pilota si sente a proprio agio nelle corse, è più facile per lui fare tempi veloci. Con Logan Sargeant abbiamo anche visto che la nostra vettura è competitiva qui".



"Qui non si tratta solo di piena deportanza, ma anche di efficienza aerodinamica, e al momento sembra che stiamo facendo un buon lavoro di bilanciamento tra deportanza e raffreddamento".



Lo stesso Albon afferma con modestia: "Sta andando meglio del previsto. Ma avevamo un buon set-up fin dall'inizio e siamo stati in grado di migliorare costantemente. Ho pensato che gli altri team stessero solo facendo un po' di fatica".



Ma alla fine della terza sessione di prove, questi team dovrebbero aver recuperato terreno - ma Alex Albon è di nuovo il primo inseguitore di Verstappen. Alex: "Qui la gestione è sempre un po' strana. A causa dell'aria rarefatta, la macchina si sente nervosa nonostante le ali fortemente inclinate. Mi sto attenendo al mio obiettivo: un piazzamento tra i primi dieci sarebbe bello, un piazzamento tra i primi cinque mi renderebbe al settimo cielo".



Le migliori prestazioni in qualifica di Albon in questa stagione: 4° posto in griglia in condizioni miste a Zandvoort, 6° posto in griglia in condizioni di asciutto a Monza.





3° prova, Messico

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min.

02 - Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04° George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.505

06 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.550

07-Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +0.563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0.593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.612

10° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.831

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.030

13° Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1.083

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.207

15° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.406

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.433

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.584

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.622

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1.952





2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo