Alex Albon 2º atrás de Verstappen: espanto com a Williams

Uau, que volta! Na terceira sessão de treinos livres do tradicional GP do México, o londrino Alex Albon, de 27 anos, fez a segunda volta mais rápida da pista, apenas 70 milésimos atrás do líder Max Verstappen.

O sétimo colocado no Campeonato Mundial de 2020 já havia feito o segundo melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, também atrás de Verstappen e à frente de Sergio Pérez, para quem Albon teve que dar lugar na Red Bull Racing no final de 2020. Alex não correu durante um ano e está na Williams desde o início de 2022.

O campeão de Fórmula 1 Jenson Button diz: "Toda a gente sabe como o carro de corrida da Williams é ventoso, as medições de radar na pista mostram sempre isso. Mas desta vez é mesmo uma merda".

No entanto, o embaixador da marca Williams, Button, mantém-se cauteloso: "Posso imaginar que os adversários ainda não conduziram todos com os depósitos quase vazios, e ambos os pilotos da Ferrari não conseguiram fazer uma volta rápida na terceira sessão de treinos, mas é preciso fazer um tempo como esse primeiro."



Dave Robson é responsável pelo desempenho dos carros de corrida na Williams. O técnico diz: "Sinceramente, estamos um pouco espantados com estes tempos".



"O que podemos ver: O Alex tem total confiança no carro, desde a primeira volta ao México, e quando um piloto se sente confortável com os carros de corrida, é mais fácil para ele marcar tempos rápidos. Também vemos com Logan Sargeant que o nosso carro é competitivo aqui".



"Não se trata apenas de força descendente total, mas também de eficiência aerodinâmica, e parece que estamos a fazer um bom trabalho de equilíbrio entre força descendente e arrefecimento neste momento."



O próprio Albon diz modestamente: "Está a correr melhor do que o esperado. Mas tínhamos uma boa configuração desde o início e fomos capazes de melhorar constantemente. Presumi que as outras equipas estavam apenas com algumas dificuldades".



Mas no final da terceira sessão de treinos, essas equipas de corrida deverão ter recuperado terreno - mas Alex Albon é novamente o primeiro perseguidor de Verstappen. Alex: "Aqui o comportamento é sempre um pouco estranho. Por causa do ar rarefeito, o carro sente-se nervoso, apesar das asas com inclinação acentuada. Estou a manter o meu objetivo - um resultado entre os dez primeiros seria bom, um resultado entre os cinco primeiros deixar-me-ia muito feliz."



O melhor desempenho de Albon na qualificação desta época: 4º na grelha em condições mistas em Zandvoort, 6º na grelha em condições secas em Monza.





3º treino, México

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.887 min

02º Alex Albon (T), Williams, +0,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04º George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08 - Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,831

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo