Charles Leclerc tras la pole: "La gente no me cree".

Charles Leclerc se ha asegurado la mejor posición en parrilla en los últimos entrenamientos para el Gran Premio de México, igual que hace una semana en Texas. El monegasco sonríe: "Supongo que la gente ya no me cree".

El piloto de Ferrari Charles Leclerc firmó una magnífica actuación en la sesión de clasificación del tradicional GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez: el monegasco logró su 22ª pole position en Fórmula 1 (el mismo número que Fernando Alonso), la cuarta esta temporada (tras Bakú, Francorchamps y Austin) y la segunda en Ciudad de México (después de la de 2019). Para su escudería Ferrari es la pole número 248 en la categoría reina.

Tras la emocionante clasificación, Charles informa: "La gente dejará de creerme. Porque dije en Texas que no creía en la pole, ahora estamos delante, y dije lo mismo aquí, y otra vez estamos delante."

"Nos hemos sorprendido a nosotros mismos. La pole fue inesperada. Hasta la Q3 no creía que estaríamos delante. Pero luego todo se juntó".



"El coche sólo funciona a la perfección en una estrecha ventana operativa, así que tenemos que trabajar en ello".



"Por alguna razón conseguimos sacar más del coche que los rivales con neumáticos blandos frescos y poco combustible en el depósito. Ni nosotros mismos lo entendemos. Pero lo sabemos: convertir eso en una victoria ahora va a ser difícil".



"Tenemos unos 800 metros de rebufo desde la salida hasta la primera curva, así que el primer puesto no es el mejor. Pero no quiero quejarme. Sabemos que Red Bull Racing tiene el mejor coche en el Gran Premio, ¡pero venderé cara mi piel!"





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo