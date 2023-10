Charles Leclerc après la pole : "Les gens ne me croient pas

Charles Leclerc s'est assuré la meilleure place sur la grille de départ lors des essais finaux du Grand Prix du Mexique, comme il y a une semaine au Texas. Le Monégasque sourit : "Je crois que les gens ne me croient plus".

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a réalisé une performance exceptionnelle lors des qualifications du traditionnel GP du Mexique à l'Autódromo Hermanos Rodríguez : le Monégasque a décroché sa 22e pole position en Formule 1 (le même nombre que Fernando Alonso), sa 4e cette saison (après Bakou, Francorchamps et Austin) et sa 2e à Mexico (après 2019). Pour son écurie Ferrari, il s'agit de la 248e pole dans la catégorie reine.

Après une séance de qualifications passionnante, Charles raconte : "Les gens vont arrêter de me croire. Parce que j'ai dit au Texas que je ne croyais pas à la pole, maintenant nous sommes devant, et j'ai dit la même chose ici, et encore une fois nous sommes devant".

"Nous nous sommes surpris nous-mêmes. La pole était inattendue. Jusqu'en Q3, je ne croyais pas que nous serions en tête. Mais ensuite, tout s'est enchaîné".



"La voiture ne fonctionne parfaitement que dans une fenêtre de fonctionnement étroite, nous devons travailler sur ce point".



"Pour une raison inconnue, nous parvenons à tirer plus de la voiture que nos adversaires avec des pneus tendres frais et peu de carburant dans le réservoir. Nous ne le comprenons pas nous-mêmes. Mais nous savons - transformer cela en victoire maintenant sera difficile".



"Nous avons environ 800 mètres d'élan après le départ du premier virage, la première place n'est donc pas la meilleure. Mais je ne veux pas me plaindre. Nous savons que Red Bull Racing a la meilleure voiture en Grand Prix, mais je vendrai chèrement ma peau !"





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps