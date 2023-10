Charles Leclerc dopo la pole: "La gente non mi crede".

Charles Leclerc si è assicurato la migliore posizione in griglia nelle ultime prove del Gran Premio del Messico, proprio come una settimana fa in Texas. Il monegasco sorride: "Credo che la gente non mi creda più".

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha realizzato una prestazione superba nelle qualifiche del tradizionale GP del Messico all'Autódromo Hermanos Rodríguez: il monegasco ha conquistato la sua 22ª pole position in Formula 1 (lo stesso numero di Fernando Alonso), la quarta in questa stagione (dopo Baku, Francorchamps e Austin) e la seconda a Città del Messico (dopo quella del 2019). Per la sua scuderia Ferrari si tratta della 248ª pole nella classe regina.

Dopo le emozionanti qualifiche, Charles ha dichiarato: "La gente non mi crederà più. Perché in Texas ho detto che non credevo nella pole, ora siamo davanti, e ho detto lo stesso qui, e di nuovo siamo davanti".

"Abbiamo sorpreso noi stessi. La pole era inaspettata. Fino alla Q3 non credevo che saremmo stati davanti. Ma poi tutto è andato a posto".



"La vettura funziona perfettamente solo in una finestra operativa ristretta, quindi dobbiamo lavorare su questo aspetto".



"Per qualche motivo riusciamo a ottenere di più dalla vettura rispetto agli avversari con gomme morbide fresche e poco carburante nel serbatoio. Non lo capiamo nemmeno noi. Ma sappiamo che sarà difficile trasformarlo in una vittoria".



"Abbiamo circa 800 metri di vantaggio dopo la partenza fino alla prima curva, quindi il primo posto non è il massimo. Ma non voglio lamentarmi. Sappiamo che la Red Bull Racing ha la macchina migliore nel Gran Premio, ma venderò cara la pelle!".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo