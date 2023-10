Charles Leclerc depois da pole: "As pessoas não acreditam em mim".

Charles Leclerc assegurou a melhor posição da grelha no último treino para o Grande Prémio do México, tal como há uma semana no Texas. O monegasco sorri: "Acho que as pessoas já não acreditam em mim".

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, teve um excelente desempenho na qualificação para o tradicional GP do México no Autódromo Hermanos Rodríguez: o monegasco conquistou a sua 22ª pole position na Fórmula 1 (o mesmo número que Fernando Alonso), a sua quarta esta época (depois de Baku, Francorchamps e Austin) e a sua segunda na Cidade do México (depois de 2019). Para a sua equipa Ferrari, é a 248ª pole na categoria rainha.

Após a emocionante qualificação, Charles diz: "As pessoas vão deixar de acreditar em mim. Porque eu disse no Texas que não acreditava na pole, agora estamos na frente, e eu disse o mesmo aqui, e novamente estamos na frente".

"Surpreendemo-nos a nós próprios. A pole foi inesperada. Até à Q3 não acreditava que estaríamos na frente. Mas depois tudo se conjugou."



"O carro só funciona perfeitamente numa janela de operação estreita, por isso temos de trabalhar nisso.



"Por alguma razão, conseguimos tirar mais partido do carro do que os adversários com pneus macios novos e pouco combustível no depósito. Nós próprios não percebemos isso. Mas sabemos que transformar isso numa vitória agora vai ser difícil."



"Temos cerca de 800 metros de corrida após a partida para a primeira curva, por isso o primeiro lugar não é o melhor. Mas não me quero queixar. Sabemos que a Red Bull Racing tem o melhor carro no Grande Prémio, mas eu vou vender a minha pele!"





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo