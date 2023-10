Carlos Sainz (Ferrari/2º): "No lo entendemos".

Carlos Sainz se ha quedado a 67 milésimas de su sexta pole position en Fórmula 1, su compañero en Ferrari Charles Leclerc ha sido el hombre más rápido del día. Sainz se muestra visiblemente sorprendido tras los apasionantes últimos entrenamientos del Gran Premio de México: "Sinceramente, no sabemos de dónde viene la velocidad".

El madrileño comenta sobre su clasificación: "Tal y como ha ido esta clasificación, es extremadamente extraño. No sé por qué no fuimos tan buenos en los entrenamientos libres. Y tampoco entiendo por qué hemos progresado tanto ahora en la pole".

"La única forma en que puedo explicarlo es que cuando se trata del uso de los neumáticos, en combinación con la temperatura de la pista, se trata de matices que al final marcan la diferencia."

"En cuanto a mí, entre medias tenía la impresión de haber hecho buenas vueltas, pero el tiempo no estaba ahí. Y luego hubo un progreso que no puedo explicar".



"Charles y yo encontramos medio segundo con neumáticos blandos frescos de la nada, eso no es normal".



Sainz dice sobre el próximo GP de México: "Todo el mundo sabe que no somos tan rápidos como Red Bull Racing en carrera. Se tratará de mantener vivos los neumáticos. Pero desde luego no es una desventaja tener dos coches delante contra Verstappen."



"Por otro lado, por supuesto que estamos en peligro porque la subida a la primera curva es muy larga. Y tengo que empezar por el lado sucio, lo que tampoco me hace ser muy optimista ahora."





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo