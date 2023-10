Carlos Sainz (Ferrari/2e) : "Nous ne comprenons pas".

Il a manqué 67 millièmes de seconde à Carlos Sainz pour décrocher sa sixième pole position en Formule 1, son coéquipier de l'écurie Ferrari Charles Leclerc ayant été le plus rapide ce jour-là. Sainz est visiblement surpris après les essais finaux captivants du Grand Prix du Mexique : "Honnêtement, nous ne savons pas d'où vient la vitesse".

Le Madrilène raconte sa qualification : "La manière dont cette qualification s'est déroulée est très étrange. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas été aussi bons lors des essais libres. Et je ne comprends pas non plus pourquoi nous avons fait un tel progrès maintenant que la pole était en jeu".

"Je ne peux l'expliquer que par le fait que l'utilisation des pneus, en interaction avec la température de la piste, est une question de nuances qui font la différence à la fin".

"En ce qui me concerne, j'ai eu l'impression à un moment donné d'avoir fait de bons tours, mais le temps n'était pas là. Et puis, il y a eu des progrès que je ne m'explique pas".



"Charles et moi avons trouvé une demi-seconde sur des pneus tendres frais comme si de rien n'était, ce n'est pas normal".



Sainz évoque le prochain GP du Mexique : "Tout le monde sait que nous ne sommes pas aussi rapides que Red Bull Racing en course. Il s'agira de garder les pneus en vie. Mais ce n'est certainement pas un désavantage d'avoir deux voitures devant contre Verstappen".



"D'un autre côté, nous sommes évidemment en danger parce que la course d'approche du premier virage est si longue. Et je dois partir du côté sale, ce qui ne me rend pas particulièrement optimiste pour le moment".





Qualifications, Mexique

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps.

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps