Carlos Sainz (Ferrari/2°): "Non lo capiamo".

Secondo posto in griglia per il tradizionale GP del Messico per il pilota della Ferrari Carlos Sainz, il 29enne spagnolo deve solo ammettere la sconfitta con Charles Leclerc. Sainz: "Non sappiamo da dove viene la velocità".

Carlos Sainz è arrivato a 67 millesimi di secondo dalla sua sesta pole position in Formula 1, mentre il suo compagno di squadra alla Ferrari Charles Leclerc è stato l'uomo più veloce della giornata. Sainz è visibilmente sorpreso dopo le avvincenti prove finali del Gran Premio del Messico: "Onestamente, non sappiamo da dove venga la velocità".

Il madrileno commenta così le sue qualifiche: "Il modo in cui sono andate le qualifiche è estremamente strano. Non so perché non siamo stati così bravi nelle prove libere. E non capisco nemmeno perché abbiamo fatto così tanti progressi ora che siamo arrivati alla pole".

"L'unico modo in cui posso spiegarlo è che quando si tratta di utilizzare gli pneumatici, in combinazione con la temperatura della pista, si tratta di sfumature che alla fine fanno la differenza".

"Per quanto mi riguarda, tra un giro e l'altro ho avuto l'impressione di aver fatto dei buoni giri, ma il tempo non c'era. E poi c'è stato un progresso che non riesco a spiegare".



"Io e Charles abbiamo trovato di punto in bianco mezzo secondo con le gomme morbide fresche, non è normale".



Sainz dice del prossimo GP del Messico: "Tutti sanno che non siamo veloci come la Red Bull Racing in gara. Si tratterà di mantenere le gomme vive. Ma non è certo uno svantaggio avere due macchine davanti contro Verstappen".



"D'altra parte, ovviamente siamo in pericolo perché la rincorsa alla prima curva è molto lunga. E devo partire dal lato sporco, il che non mi rende molto ottimista".





Qualifiche, Messico

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14° Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19° Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo