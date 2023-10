Carlos Sainz (Ferrari/2º): "Não estamos a perceber".

Carlos Sainz ficou a 67 milésimos de segundo da sua sexta pole position na Fórmula 1, o seu companheiro de equipa na Ferrari, Charles Leclerc, foi o homem mais rápido do dia. Sainz está visivelmente surpreendido após o emocionante último treino para o Grande Prémio do México: "Honestamente, não sabemos de onde vem a velocidade".

O madrileno fala sobre a sua qualificação: "A forma como esta qualificação decorreu é extremamente estranha. Não sei porque é que não fomos tão bons nos treinos livres. E também não percebo porque é que fizemos tantos progressos quando chegámos à pole".

"A única forma de o explicar é que, quando se trata da utilização dos pneus, em combinação com a temperatura da pista, são as nuances que fazem a diferença no final.

"Quanto a mim, no meio tive a impressão de ter feito boas voltas, mas o tempo não estava lá. E depois houve um progresso que não consigo explicar."



"Charles e eu encontramos meio segundo com pneus macios frescos do nada, isso não é normal."



Sainz diz sobre o próximo GP do México: "Toda a gente sabe que não somos tão rápidos como a Red Bull Racing na corrida. Será uma questão de manter os pneus vivos. Mas certamente não é uma desvantagem ter dois carros na frente contra Verstappen".



"Por outro lado, é claro que estamos em perigo porque a corrida até à primeira curva é muito longa. E tenho de começar do lado sujo, o que também não me deixa muito otimista."





Qualificação, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo