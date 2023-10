Max Verstappen: "¿Penalización? No hice nada malo"

El tricampeón de Fórmula 1 no consiguió ir tan rápido como los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz en la calificación, pero no está claro si el holandés saldrá realmente desde la tercera posición de la parrilla el domingo.

Porque Max tendrá que dar explicaciones -en plena noche europea- a los comisarios de carrera por haber esperado mucho tiempo al final del pit lane en la calificación antes de salir a la pista. Como está prohibido adelantar en ese punto, algunos de sus rivales tuvieron que esperar. La FIA está investigando por bloqueo ilegal.

Max se muestra tranquilo ante la investigación: "Todo el mundo intenta crear un hueco para una vuelta rápida, incluido yo. La única diferencia es que yo no lo hice en la pista, sino en el pit lane. Tampoco soy el primero que lo hace".

"Me sorprende un poco que me investiguen. Entonces la FIA puede hacer lo mismo con muchos otros pilotos".



De hecho, tras la sesión de clasificación, los reguladores también criticaron este procedimiento con el piloto de Mercedes George Russell. Además, Lewis Hamilton tuvo que acudir a los comisarios porque había conducido demasiado rápido bajo bandera amarilla.



Max sobre su clasificación: "Esperaba que fuera mejor. La primera parte de la clasificación estuvo bien, la segunda tampoco estuvo mal, pero luego no hubo más progreso. Los neumáticos se sobrecalentaron, en la tercera parte de la pista sólo daba vueltas".



"Esta pista es muy difícil a la hora de gestionar el agarre de los neumáticos durante una vuelta. Los rodillos tienden a sobrecalentarse mucho aquí".



¿Debería Max haber frenado un poco en la segunda parte de la pista para ser más rápido al final en el sector del estadio? "No, ya estaba derrapando en el segundo sector de la pista".



"Los huecos son tan pequeños aquí, que si no lo tienes todo a punto ahí, la pole se va, como dije el jueves".



¿Cómo ve Verstappen la carrera? "He puesto dos juegos de neumáticos duros, ningún otro piloto lo ha hecho. Y puedo salir tercero pero por la parte limpia, quién sabe cuál será el orden después de la primera curva."



"Tengo un coche de carreras rápido, puedo ser paciente. Espero la carrera con buen ánimo".





Clasificación, México

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17.166 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17.233

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17.263

04 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17.382

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17.423

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17.454

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17.623

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:17.674

09 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18.032

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18.050

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18.521

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18.524

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18.738

14º Alex Albon (T), Williams, 1:19.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19.080

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19.163

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19.227

19º Lando Norris (GB), McLaren, 1:21.554

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo